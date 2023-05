Ins Ausland mit dem Deutschlandticket: Regionalzüge ab Bayern

Nach Ehrwald und dann auf die Zugspitze hinauf oder durch die Altstädte von Salzburg oder Eger schlendern: Mit dem Deutschlandticket sind auch Fahrten über deutsche Grenzen hinweg möglich. Denn maßgeblich für die Gültigkeit ist der Deutschlandtarif.

Zum einen betreibt auch die Deutsche Bahn Züge, die Ziele im Ausland ansteuern. Die Tarifzone endet in diesen Fällen nicht mit der Landesgrenze, sondern mit Bahnhöfen dort in der Nähe. Welche Orte sich im Deutschland-Ticket-Gebiet befinden, darüber informiert die Deutsche Bahn im Tarifpunktverzeichnis. Zum anderen gibt es weitere Eisenbahn-Verkehrsunternehmen, die ebenfalls Verbindungen von und nach Deutschland betreiben - etwa die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB oder Die Länderbahn GmbH DLB trilex. Auch hier ist das 49-Euro-Ticket zum Teil gültig.

Mit dem Deutschlandticket von Bayern nach Österreich

Wer mit dem 49-Euro-Ticket von Bayern nach Österreich fahren möchte, hat verschiedene Möglichkeiten - ob Städtetrip oder Gebirge. Die BRB RE5 bringt Reisende etwa vom Münchner Hauptbahnhof ohne Umstieg in knapp zwei Stunden nach Salzburg.

Nach Ehrwald, Vils oder Reutte in Tirol geht es über Tutzing und Garmisch-Partenkirchen mit der RB6 und dem Schienenersatzverkehr. Für die Zugspitzbahn ist das Deutschlandticket jedoch nur teilweise gültig: Auf der Talstrecke der Zahnradbahn, zwischen Garmisch-Partenkirchen und Grainau, nicht aber bis zum Eibsee beziehungsweise auf die Zugspitze. Hier benötigen Besucher ein separates Ticket.

Auch Kufstein ist im Deutschlandtarif enthalten: Die BRB RB54 bringt Reisende vom Münchner Hauptbahnhof ohne Umstieg in einer Stunde und 15 Minuten dorthin.

Mit dem Deutschlandticket von Bayern nach Tschechien

Auch nach Tschechien kann man mit dem 49-Euro-Ticket reisen. Doch hier sind die Möglichkeiten begrenzt. Von Marktredwitz sowie Hof in Franken beispielsweise fährt die RB95 nach Cheb (auf Deutsch "Eger"). Von Nürnberg aus ist Tschechien mit einem Umstieg in zwei Stunden erreichbar. Zwar fährt von Bayerisch Eisenstein in Niederbayern ebenfalls ein Zug nach Tschechien, doch laut Tarifpunktverzeichnis sind die Ziele in Tschechien nicht im Deutschlandticket inklusive.

Wer einen Trip ins Ausland mit dem Deutschlandticket plant, sollte also im Zweifelfall in den Tarifbedingungen der Deutschen Bahn sowie des Deutschlandtarifverbundes nachsehen.