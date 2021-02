KU Eichstätt-Ingolstadt auf Platz eins im Uni-Ranking

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ist laut dem Hochschulranking des Studierendenportals "Studycheck" die beliebteste Universität Deutschlands 2021. In der Gesamtbewertung, in der auch Hochschulen erfasst werden, kommt die KU auf Platz zwei hinter der Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover (FHDW). Als Basis für das Hochschulranking dienten die Sternebewertungen sämtlicher auf der Seite veröffentlichter Erfahrungsberichte von Studierenden des vergangenen Kalenderjahres und die Weiterempfehlungsrate.

Studenten mit Lehrpersonal zufrieden

Besonders zufrieden hätten sich die Studierenden mit der Qualität der Dozentinnen und Dozenten gezeigt, teilte die KU mit. Dem Lehrpersonal hätten sie 4,4 von 5 möglichen Sternen gegeben. Auch der Service der Bibliothek sei besonders gelobt worden. 98 Prozent jener Studierenden, die am Ranking teilnahmen, hätten ein Studium an der KU weiterempfohlen. In der jüngsten Erhebung sei auch eine Bewertung des Krisenmanagements in der Corona-Pandemie gefragt gewesen.

Bereits 2019 und 2020 schaffte es die KU bundesweit unter die Top 10 aller Universitäten.