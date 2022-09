Ingolstadt: 52-Jähriger soll Sprengstoffsatz gezündet haben

Ein 52-jähriger Mann soll am Freitag in den frühen Morgenstunden in Ingolstadt einen Sprengstoffsatz gezündet haben. Personen wurden nicht verletzt, die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Anwohner im Stadtteil Oberhaunstadt hatten gegen 2.45 Uhr der Einsatzzentrale einen lauten Knall gemeldet.

Keine akute Gefahr für Anwohner

Am Tatort trafen Streifen einen 52-jährigen unverletzten Mann an. In seiner Nähe befand sich ein beschädigter Plastikeimer, der vermutlich einen selbstgebauten Sprengsatz enthalten hatte.

Eine akute Gefahr für die umliegenden Anwohner habe es nicht gegeben, so die Polizei. Was sich der Tatverdächtige bei seiner nächtlichen Aktion gedacht hat, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Ingolstadt.