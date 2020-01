Borna Der Virus, den Mäuse übertragen - so schützen Sie sich

Das Borna-Virus ist eigentlich kein "Neuling" unter den gefährlichen Erregern, nur bis vor kurzem galt es nur für Nutztiere wie Schafe oder Pferde als gefährlich - nicht dagegen für Menschen. Dass sich an dieser Sichtweise jetzt etwas geändert hat, liegt an einer Studie von Forschern des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) zusammen mit der Universität Regensburg: Demnach sind seit 1995 in Deutschland mindestens 14 Menschen an einer Gehirnentzündung gestorben, die durch eine Infektion mit sogenannten Borna-Viren ausgelöst worden war. Sieben Tote kamen allein aus Bayern.

Warum gibt es so viel Borna-Fälle in Bayern?

Auch wenn die Zahl der Opfer auf einmal sehr hoch erscheint: Das Risiko einer Borna-Infektion ist sehr gering. Also kein Grund zur Panik. Nach Informationen des Robert-Koch-Instituts (RKI) tritt BoDV-1 - so der wissenschaftliche korrekte Namen - nur in einigen Gebieten Deutschlands auf: Er ist endemisch in Teilen Thüringen und Sachsens, und in nahezu ganz Bayern. Außerhalb Deutschlands kommt das Borna-Virus in der Schweiz, in Liechtenstein sowie in Österreich vor.

Wie wird das Borna-Virus übertragen?

Feldspitzmäuse kommen kaum in Kontakt mit Menschen.

Das Wichtigste vorab: Gesichterte Erkenntnisse über den genauen Übertragungsweg des Borna-Virus gibt es derzeit nicht. Als typischer Träger des Virus wurde die Feldspitzmaus (Crocidura leucodon) identifiziert, die eigentlich sehr selten ist und normalerweise nicht mit dem Menschen in Kontakt kommt. Forscher vermuten, dass sich Weide- und Nutztiere beim Fressen über Speichel, Urin und Kot erkrankter Mäuse infizieren. Menschen könnten sich theoretisch durch den Kontakt mit den Ausscheidungen infizierter Mäuse anstecken - etwa beim Stallmachen oder Putzen - oder auch durch den Biss einer Spitzmaus. Vorstellbar ist auch, dass andere Tiere, wie etwa Katzen, die Mäuse jagen, ein Bindeglied bei der Übertragung zum Menschen spielen. Aber all das sind derzeit nur Vermutungen. Die Übertragung von Mensch zu Mensch halten die Forscher für unwahrscheinlich. Ebenso von Heim- oder Nutztieren wie Schafen und Pferden auf den Menschen.

Nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist derzeit zudem, ob das Virus auch durch die "Verwandten" der Feldspitzmaus - die Garten- und Hausspitzmaus - übertragen werden kann.

Wie verläuft eine Erkrankung mit Borna?

Bisher sind nur wenige bestätigte Borna-Fälle bekannt. Das RKI beschreibt den Krankheitsverlauf so:

Anfängliche Kopfschmerzen, Fieber, allgemeines Krankheitsgefühl

Später neurologische Symptome wie Sprach- und Gangstörungen

Innerhalb weniger Tage oder Wochen fallen Patienten ins Koma; in den meisten Fällen tritt der Tod ein.

Nicht ohne Schutz anfassen - tote Maus

Das RKI empfiehlt, dass Menschen, die im Verbreitungsgebiet des Borna-Virus leben und Symptome einer "unklaren akuten Meningoenzephalitis" zeigen, eine mögliche Borna-Infektion ausschließen lassen sollten: Neben dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg verweist das RKI auf Universitätskliniken.

Wie kann ich mich vor dem Borna-Virus schützen?

Können auch Garten- und Hausspitzmäuse (Bild) Borna übertragen?

Angesichts der sehr geringen Zahl von Erkrankung besteht kein Grund zur Panik. Ein paar Vorsichtsmaßnahmen - die aber auch generell für den Umgang mit Wildtieren wie Mäusen gelten - können allerdings nicht schaden:

Spitzmäuse (aber eher die Haus- und Gartenspitzmaus) vertilgen gerne Hunde- oder Katzenfutter, das draußen für Haustiere oder Igel bereit gestellt wird. Sollten Sie im Umfeld der Futterstellen Mäusekot entdecken, lösen Sie die Futterstelle besser auf.

Lebende oder tote Mäuse nicht anfassen

Mäusekot oder auch tote Mäuse zuerst mit einem Reinigungsmittel besprühen und dann in einer geschlossenen Plastiktüte entsorgen, rät das RKI.

Bei (Putz-)Arbeiten in Schuppen, Ställen oder an anderen für Mäuse zugänglichen Orten besser generell Gummihandschuhe und (bei staubiger Umgebung) Atemmaske tragen.

