Fasching und Corona: Unterfränkische Narren treten online auf

Otmar Schraud steht mit rotgeschminkten Bäckchen in der Aubstädter Mehrzweckhalle. Wie seine Verkleidung schon verrät, spielt er einen Bäckerlehrling. Seit fast 25 Jahren ist er auf der Bühne aktiv – seine Leidenschaft ist es, die Leute zum Lachen bringen. Schon im vergangenen Jahr durfte er wegen der Corona-Pandemie an Fasching nicht auftreten. Jetzt kann er wenigstens ein einziges Mal in die Bütt, bei der Auftaktsitzung der Föderation Europäischer Narren (F.E.N.) Regionalverband Unterfranken: "Es ist super jetzt endlich mal wieder aufzutreten, weil seit zwei Jahren sitzt man zuhause, hat kein Publikumsgefühl, keinen Auftritt nirgends. Und heute ist es mal wieder möglich im kleinen Rahmen. Und es ist ja auch gerade jetzt in der Corona-Zeit wichtig, die Leute zum Lachen zu bringen, weil es geht ja gesellschaftlich fast gar nichts."

Sitzung der Karnevalisten als Video im Internet

Büttenreden, Gardetänze, Gesangsvorträge – monatelang haben die Karnevalisten geübt und die Tanzbeine geschwungen, nur um dann doch alles wieder abzublasen. Vorbei das närrische Treiben, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Damit zumindest einige Tanzmariechen und Büttenredner nicht ganz umsonst geprobt haben, hat der F.E.N.-Regionalverband seine Faschings-Auftaktsitzung am Samstag in Aubstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld abgehalten. Die Auftritte wurden zudem in Film und Ton festgehalten. Ab 22. Januar soll die Sitzung dann online über YouTube oder die sozialen Kanäle der F.E.N. für Interessierte verfügbar sein.

Dachverband zeigt Highlights des unterfränkischen Faschings

Insgesamt standen bei der Veranstaltungs-Aufzeichnung 17 Gruppen auf der Bühne, unter anderem aus Dettelbach, Grafenrheinfeld und Schweinfurt. "Wir als Dachverband haben bei dieser Sitzung die Höhepunkte unserer Vereine und damit Highlights des Faschings hier aus Unterfranken gezeigt", sagte Heiko Förster, Präsident des F.E.N.-Regionalverbands Unterfranken. Eine halbe Stunde Zeit hatten die Mitwirkenden für ihre jeweiligen Aufführungen – egal ob Büttenreden, Gesangsvorträge, oder Garde- und Showtänze. Das Hauptaugenmerk der Veranstaltung lag darauf, den aktiven Karnevalisten eine Plattform zu bieten und zumindest ein wenig Faschingsfeeling aufkommen zu lassen, so Förster.

Minusgeschäft in den Vereinskassen wegen Corona

Für die meisten Gruppen war es nach langer Vorbereitungszeit und intensivem Training die einzige Faschings-Veranstaltung in dieser Saison. Viele Karnevals- und Faschingsgesellschaften haben ihre Prunksitzungen Corona-bedingt abgesagt, zum Beispiel wegen der hohen Hygieneanforderungen. Zudem ergibt sich durch die begrenzte Besucherzahl ein erhebliches Minusgeschäft in den Vereinskassen, erklärt Heiko Förster vom F.E.N.: "Auch wir machen voraussichtlich mehrere Tausend Euro Verlust. Kosten entstehen unter anderem durch die Saalmiete und extra angefertigte Faschingsorden, die als Dankeschön an die Mitwirkenden verteilt werden."

Strenge Auflagen auch bei Auftaktsitzung in Aubstadt

Bei der Faschings-Veranstaltung waren mit Publikum und Mitwirkenden maximal 100 Personen zugelassen, also nicht einmal ein Viertel der sonstigen Personenanzahl. Die 2G plus-Regel wurde auch in Aubstadt eingehalten. Jeder musste einen offiziellen Schnelltest vorweisen oder sich am Eingang testen lassen. Dafür wurde extra eine Teststation eingerichtet. Sämtliche Plätze waren bereits vor der Veranstaltung ausgebucht, aber viele Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten die Veranstaltung nur für wenige Stunden. Die einzelnen Anwesenheitszeiten wurden bereits bei der Kartenbuchung reserviert. So verhinderten die Organisatoren, dass die maximal zugelassene Personenzahl überschritten wurde.

Narren in ganz Europa vertreten

Zur F.E.N. gehören Karnevals- und Faschingsgesellschaften überwiegend in Deutschland und benachbarten Ländern. Aber auch in anderen europäischen Ländern ist die F.E.N. vertreten. Nach Försters Angaben zähle sie in Deutschland etwa 1.000 Gesellschaften. In Summe ergebe das über 200.000 Närrinnen und Narren, die sich bundesweit in der F.E.N. organisieren. Darüber hinaus bietet die F.E.N Seminare beispielsweise für Büttenreden, Show- und Gardetanz an.