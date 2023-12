Illegale Müllablagerung? Haftbefehl gegen Bauunternehmer Karl

💡 Die steile Karriere des Günther Karl

Günther Karl fing in den 1960er Jahren klein an: mit einem Bagger und einer Laderaupe. Heute beschäftigt seine Unternehmensgruppe 400 Mitarbeiter in 44 Firmen. Er besitzt nach eigenen Angaben Hunderte Immobilien, darunter ganze Gewerbegebiete, sieben Wasserkraftwerke, Fabriken und Werkshallen in ganz Deutschland.

Überregional machte sich Günther Karl in den 90er Jahren einen Namen, als er sich eine Methode einfallen ließ, mit der der "Schiefe Turm von Pisa" am Sinken gehindert werden konnte.

In Ostbayern ist Karl als der Mann bekannt, der mit dem Helikopter zur Baustelle fliegt. Seine Projekte sorgten immer wieder für Aufsehen. So zum Beispiel der Abriss einer Brücke in Deggendorf im Jahr 2000, die er nicht anhob, sondern entgegen der Absprachen nachts in die Donau stürzen ließ.

Auch der "Karl-Turm" in Deggendorf machte Schlagzeilen. Es ist das höchste Gebäude der Stadt, dessen Bau 2018 zeitweise gestoppt wurde, weil Baugrenzen überschritten worden waren.

Zuletzt kaufte die Karl-Gruppe die ehemalige GESA-Klinik in Freyung, um die dortige Landesgartenschau zu retten – die Stadt hätte die 8,2 Millionen Euro Abrisskosten nicht schultern können.