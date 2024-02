Illegale Migration und Schleuserkriminalität - Keine Trendwende

Knapp 55.000 Fälle hat die Bayerische Grenzpolizei im vergangenen Jahr bearbeitet - das sind etwas weniger als im Vorjahr. Aber immer noch der zweithöchste Wert seit der Gründung der Grenzpolizei im Jahr 2018, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Jahresbilanz der Grenzpolizei in Neuhaus am Inn im Landkreis Passau.

Die Polizei habe zudem vermehrt Schleuser festgenommen: Im Schnitt werde mit 360 Festnahmen fast jeden Tag ein Schleuser in Bayern verhaftet, sagte Herrmann. Zusätzlich habe die Bundespolizei knapp 1.400 Schleuser festgenommen.

Mehr illegale Einreisen

Auch die Zahl der illegalen Einreisen steige, so Herrmann. Insgesamt habe man 4.667 unerlaubte Einreisen festgestellt. Das sei ein Anstieg von 52,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hoch waren die Zahlen an der Grenze zu Österreich, mit 3.211 Fällen.

Dennoch kann seit Oktober 2023 ein Rückgang der Fälle beobachtet werden. Dieser ist laut dem stellvertretenden Leiter der Grenzpolizei, Stephan Seiler, auf die verschärften Kontrollen zurückzuführen. CSU-Innenminister Joachim Herrmann sieht daher keine Trendwende bei der illegalen Migration und der Schleuserkriminalität.

Zahl der Beamten steigt

Die Grenzpolizei ist über die Jahre hinweg mit immer mehr Beamten im Einsatz. Die Bayerische Staatsregierung will bis 2028 insgesamt 1.500 Grenzpolizisten im Einsatz haben. Für den kommenden März kündigte Hermann bereits 50 weitere Polizisten an. Damit würde die Grenzpolizei einen aktuellen Höchstwert von insgesamt 900 Beamten erreichen.

Grüne fordern mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Die Grünen im Bayerischen Landtag sehen die Arbeit der Grenzpolizei weiterhin kritisch. Es sei wichtig, menschenverachtende Schleuserkriminalität zu bekämpfen, die Banden ließen sich aber durch stationäre Grenzkontrollen kaum aufhalten, so der grüne Innenpolitik-Experte Florian Siekmann. Aus seiner Sicht sollte Bayern mehr auf mobile Grenzkontrollen und auch auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit und internationale Polizeiarbeit setzen. Es brauche mehr Teamarbeit und weniger Söder-Alleingänge, so Siekmann in einer Mitteilung.