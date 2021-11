ICE-Werk: Bürger in Feucht bringen neuen Standort ins Gespräch

Es waren einmal neun mögliche Standorte für ein ICE-Werk, jetzt sind nur noch drei im Rennen. Zwei davon liegen in einem Wald westlich von Feucht (Lkr. Nürnberger Land ). Das eine ist das Gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik, kurz Muna, das andere befindet sich südlich davon am Naherholungsgebiet Jägersee. Mit allen drei Standorten will die Deutsche Bahn voraussichtlich im Dezember ins Raumordnungsverfahren gehen. Doch die Bürgerinnen und Bürger in Feucht wollen ihren Wald, ihre "grüne Lunge", wie sie sagen, nicht hergeben. Das machten sie bei einem Bürgerdialog mit der Bahn deutlich.

Kann das ICE-Werk in Nürnberg-Gleishammer entstehen?

Doch weil die Bürger nicht nur als Verhinderer abgestempelt werden wollen, machten sie auf der Bürgerversammlung der Bahn einen Alternativvorschlag. Dabei brachten sie ein Grundstück im Nürnberger Stadtteil Gleishammer ins Spiel, auf dem die Bahn bereits ihre Züge reinigt, große Teile davon aber brachliegen. Projektleiter Carsten Burmeister versprach, diesen Standort auf seine mögliche Eignung überprüfen lassen zu wollen.

Bürger in Feucht wollen ihre "grüne Lunge" nicht opfern

Die beiden Standorte bei Feucht sind aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger nicht geeignet. Das Waldstück schütze vor dem Lärm der nahen Autobahnen und sorge für saubere Luft, sagt eine Bürgerinitiative. Vor allem das Muna-Gelände habe sich zu einem Biotop für seltene Pflanzen und Tierarten entwickelt, meint der Bund Naturschutz. Schließlich habe aus Sicherheitsgründen seit 70 Jahren kein Mensch das Gelände betreten dürfen. Zudem sei es als Bannwald geschützt und diene zum Teil auch als gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichsfläche für die ausgebaute ICE-Schnellstrecke nach München, die hier entlangläuft. Sowohl für das Muna-Gelände als auch das am Jägersee müsste die Bahn zwischen 35 und 45 Hektar Wald roden.