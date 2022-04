Hunderte Menschen demonstrieren in Nürnberg gegen Ukraine-Krieg

Mehr als 500 Menschen sind am Samstagnachmittag am Nürnberger Kornmarkt zusammen gekommen, um ihre Solidarität mit der Ukraine auszudrücken. Die Kundgebung mit anschließender Demonstration begann mit einer Schweigeminute, um den Opfern des Kriegs zu gedenken. Die Demonstrierenden verurteilten den russischen Angriffskrieg und die brutalen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine.

Rufe nach härterem Vorgehen gegen Russland

Außerdem forderten die Demonstrierenden schärfere Sanktionen und ein sofortiges Öl-und-Gas-Embargo gegen Russland. Ihrer Meinung nach handle die Bundesregierung zu zögerlich. Der Vorwurf der Organisatoren: Die Weigerung, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, koste Menschenleben.