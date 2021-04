Hotel-Ausbildung zu Coronazeiten: Lampenfieber inklusive

In Mühldorf am Inn haben sich ein Theaterleiter und eine Hotelchefin zusammengetan für die Aktion WinWin100. Die Theaterfamilie Kern vom Tegernseer Volkstheater spielt eine Gastfamilie für Azubis im Hotel- und Gaststättengewerbe. Denen fehlt nämlich durch Lockdown und digitalem Unterricht in der Berufsschule die Praxis.

Der betrunkene Gast - rauswerfen oder nicht?

Noch weiß Michel, Azubi im 2. Lehrjahr, nicht genau, was auf ihn zukommt. Da kommen auch schon drei Rollenspiel-Gäste: Andreas, Christina Kern mit Tochter - eine Familie im richtigen Leben und auch im Theater. Sie treten als alte Stammgäste auf, nur scheint der Vater diesmal angetrunken. Wie soll Michel reagieren? Der 18-Jährige macht eine Ausbildung zum Restaurantfachmann und gerät ins Schwitzen: "Ich weiß jetzt auch nicht, darauf bin ich nicht vorbereitet. Wenn der Gast weiter so laut ist, muss ich ihn bitten zu gehen“. Besser nicht, meint seine Chefin Stefanie Nömeier. Denn nur wenn der Gast glücklich ist, ist man selbst ein guter Gastgeber. Was aber tun?