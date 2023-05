Horste auf Oberleitungsmasten: Störche dürfen in Bichl bleiben

Schon insgesamt sechs Jungvögel

Die beiden Nester haben mittlerweile eine stattliche Größe erreicht und sind die Attraktion in Bichl. Besonders sehenswert ist der Nachwuchs. Bereits sechs Jungvögel sind hier seither aufgezogen worden. Von Anfang an war allen Beteiligten klar, die Störche müssen bleiben – trotz Bahnbaustelle.

Weißstörche sind Gewohnheitstiere: Sie fliegen jedes Jahr denselben Weg in den Süden und wieder zurück und beziehen im Frühling am liebsten das Nest vom Vorjahr. In Deutschland gehört der Weißstorch zu den gefährdeten Arten. Bei den Erneuerungsarbeiten entlang der Kochelseebahn nimmt die DB deshalb Rücksicht auf die beiden Storch-Brutstätten. Die bestehenden Masten mit den Nestern bleiben stehen, erklärt DB-Umweltingenieurin Eva Lutz. Ihr sei es selbst ein großes Anliegen, die Störche zu schützen.

Ausreichend Platz für Ausweichmasten

Auch Projektleiter Michael Kunze freut sich, dass es eine gute Lösung gibt. Auf dem Gelände sei genug Platz und so könnten in sicherem Abstand neue Masten aufgebaut werden, über die dann der Strom in Zukunft fließt. Zudem kommen bei dem Bau der neuen Oberleitung neue Standards zum Vogelschutz zur Anwendung. Unter anderem mit längeren Isolatoren an Auslegern oder Schaltern soll vermieden werden, dass Vögel durch einen elektrischen Schlag zu Schaden kommen, erklärt der Projektleiter.