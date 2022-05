Holz-Boom trotz Baumsterben: Bayerns Wälder am Anschlag

Während sich die Energiekrise seit den Sanktionen gegen Russland immer stärker verschärft, setzen viele ihre Hoffnung auf Holz als Energielieferant. Bayerns Wälder sind ein riesiger Energiespeicher: rund fünf Milliarden Bäume stehen im Freistaat. Rein rechnerisch würden laut dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten so auf jeden Einwohner Bayerns rund 2.000 Quadratmeter Wald entfallen. Doch Heizen mit Holz ist fragwürdig. Insbesondere, da der deutsche Wald unter den Folgen von Trockenheit und Borkenkäferbefall leidet.

Borkenkäfer: Besonders Bayerns Norden betroffen

Laut Waldschadensbericht der Bundesregierung übertreffen die Schäden zusammengerechnet die Fläche des Saarlandes: 277.000 Hektar deutschen Waldes sind zerstört. In Bayern ist vor allem der Norden stark betroffen. Am Rande der fränkischen Schweiz begleitet Kontrovers Konstantin Meyer, den Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Bamberg: "Bis vor zwei Jahren war hier alles noch schön gemischter Fichtenwald und vor zwei Jahren ging es halt richtig los mit dem Käferproblem."

Meyer hat für heute einen Harvester bestellt: Der Waldbauer Hilmar Lindner muss ein komplettes Waldstück wegen Borkenkäferschadens abholzen. Als wir ankommen, verschlingt die Holzernte-Maschine bereits Baum um Baum. Gleich die Hälfte seiner zehn Hektar Wald muss Waldbesitzer Lindner abholzen. Dass so viele Bäume in seinem Wald tot sind, geht Lindner sichtbar nahe: "Es ist die ganze Arbeit der letzten Generationen, der letzten 30 bis 50 Jahre, die jetzt hier am Boden liegen und weg sind."

Von Holz-Boom und Waldsterben