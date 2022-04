Holetschek: Angepasster Corona-Impfstoff für Herbst erwartet

"Auch dieses Impfen jetzt hilft gegen schwere Verläufe", sagte Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag bei BR24 TV. Derzeit sei die Lage entspannter, vor allem in den Kliniken. Aber es sei nicht vorhersehbar, wie es im Herbst aussehe und ob sich wieder eine neue Mutation bilde, so der bayerische Gesundheitsminister.

"Den Herbst im Blick haben"

"Wir müssen den Herbst im Auge haben und alles dafür tun, damit wir da gut vorbereitet sind. Die Zahlen könnten wieder raufgehen", sagte Holetschek im Gespräch mit dem BR weiter. "Wir könnten wieder vor einer neuen Welle stehen. Das müssen wir schon im Fokus haben."

Soll die Wiesn stattfinden? Holetschek zeigt sich vorsichtig

Zum Thema "Oktoberfest" äußerte sich der bayerische Gesundheitsminister sehr vorsichtig. Dies sei ein Abwägungsprozess, den man an die jeweilige Lage angepasst treffen müsse.

Momentan gebe es tatsächlich wenig Grund, Freiheitsrechte einzuschränken, sagte Holetschek. "Wenn man das entscheidet, muss man sich halt bewusst sein, dass das schon eine große Entscheidung ist und auch Risiken birgt. Aber momentan kann man diese Entscheidung natürlich so treffen."

Ob die Wiesn in diesem Jahr stattfindet, wird am Freitag verkündet. Münchens Oberbürgermeister hat für diesen Tag eine Pressekonferenz angekündigt.