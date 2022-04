Oktoberfest: Reiter gibt am Freitag Entscheidung bekannt

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird am Freitag um 12.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Münchner Rathauses die Entscheidung bekanntgeben, ob die Wiesn dieses Jahr stattfindet oder nicht. Nach zwei Jahren Corona-Pause hoffen viele auf grünes Licht für das größte Volksfest der Welt, das vor der Pandemie jedes Jahr an die sechs Millionen Menschen besuchten.

Zur Übersicht: "Alle Infos und Nachrichten zum Oktoberfest"

Wiesn-Absagen 2020 und 2021

2020 und 2021 war das Oktoberfest wegen der Pandemie abgesagt worden. Längere Pausen gab es in der über 200-jährigen Geschichte des Volksfestes nur in Kriegszeiten. Das Oktoberfest soll in diesem Jahr am 17. September beginnen und bis zum 3. Oktober dauern.

Volksfeste in Bayern ohne Corona-Auflagen

Im vergangenen Jahr und auch noch vor einigen Wochen hatte es geheißen, eine Wiesn ganz ohne Corona-Maßnahmen sei nicht vorstellbar. Mittlerweile sind in Bayern sämtliche Corona-Auflagen – auch für Volksfeste – weggefallen. In mehreren Städten wurden schon Frühlingsfeste eröffnet - auch in München.

Auch Söder für Wiesn 2022

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich deutlich für ein Oktoberfest ausgesprochen. Die Entscheidung, ob und wie Volksfeste stattfinden, treffen allerdings die jeweiligen Kommunen. Beim Oktoberfest entscheidet dementsprechend die Stadt München.