Hohe Wahlbeteiligung in München

Bereits um 13 Uhr hatten in der bayerischen Landeshauptstadt schon mehr als 60 Prozent der rund 920.000 wahlberechtigten Münchnerinnen und Münchner ihre Stimme abgegeben. Der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler ist dabei bereits eingerechnet. Um 17.30 Uhr lag die Wahlbeteiligung in München bei 78,4 Prozent.

Höhere Wahlbeteiligung als bei der letzten Bundestagswahl

Zum Vergleich: Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 lag die Wahlbeteiligung in der bayerischen Landeshauptstadt um 17.30 Uhr bei 75,3 Prozent und damit um drei Prozent unter dem Wert der Bundestagswahl 2021.

Auch im Südosten Bayerns gab es eine Rekord-Wahlbeteiligung. Das melden zum Beispiel Traunstein und das Berchtesgadener Land.

Viele Briefwähler werfen Wahlschein kurz vor knapp ein - definitive Wahlbeteiligung steht noch aus

Sehr viele Briefwählerinnen und –wähler haben ihre Unterlagen erst kurz vor 18 Uhr abgegeben, sagte ein Sprecher des Münchner Kreisverwaltungsreferats dem BR. Noch um 17.58 Uhr hätten einige ihre Briefwahlunterlagen "auf den letzten Drücker" in einen der Briefkästen eingeworfen.

Die Auszählung wird sich noch bis weit in die Nacht hinziehen, vermutet der Sprecher. Erst wenn alle Stimmbezirke inkl. Briefwahlunterlagen komplett ausgezählt sind, werde dann auch die definitive Wahlbeteiligung in der Landeshauptstadt feststehen, so der KVR-Sprecher.

Wahlbeteiligung in Bayern bei 79 Prozent

Laut ersten Prognosen liegt die Wahlbeteiligung in Bayern insgesamt bei 79 Prozent. Bei der vergangenen Bundestagswahl waren es 78,1 Prozent.

Betrachtet man die letzten Wahlen in München, kann man sogar von einer "Rekord"-Wahlbeteiligung sprechen: Bei der OB-Stichwahl im vergangenen Jahr beteiligten sich 50,7 Prozent der Wahlberechtigten, bei der Stadtratswahl 49 Prozent. Bei der Landtagswahl 2018 gaben 72,7 der Wählerinnen und Wähler eine Stimme ab, bei der Bezirkswahl 2018 72,7 Prozent. Bei der Europawahl im Jahr 2019 lag die Wahlbeteiligung in München bei 65,4 Prozent.