Hochwasser Landkreis Kelheim: Scheitelwelle erreicht Abensberg

Das durch Dauerregen ausgelöste Hochwasser im Landkreis Kelheim hat die Flusspegel stark ansteigen lassen. Bis zum Mittag wird die Scheitelwelle der Abens die Stadt Abensberg erreichen, so Constantin Sadgorksi, der Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamtes Landshut, auf BR-Anfrage.

Wasser kam schnell, Wasser ging schnell

Dort wird voraussichtlich Meldestufe zwei bis drei erreicht und damit keine größeren bebauten Gebiete überflutet. In der Nacht hat die Welle Siegenburg passiert, jedoch schon in abgeschwächter Form im Vergleich zum gestrigen Nachmittag in Mainburg. Für heute wird laut Sadgorski vom Wasserwirtschaftsamt Landshut kein Starkregen wie gestern mehr erwartet, was die Pegel weiter entspannen dürfte.

Durch die lokalen Regenfälle war das Hochwasser im Bereich Mainburg schnell gekommen, aber auch schnell wieder abgeflossen. Laut Sadgorski sind in Mainburg durch das Wasser aber schon größere Schäden verursacht worden.