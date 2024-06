Hochwasser in Bayern trifft auf Pfingstferien-Rückreiseverkehr

Der Schwerpunkt des bayerischen Hochwassers verlagert sich im Laufe des Sonntags, und zwar an der Donau entlang in Richtung Süd-Ost Bayern. Überflutete Straßen treffen dort dann auf die traditionelle Rückreisewelle zum Ende der Pfingstferien, mit der die Urlauber aus dem Süden zurückkehren.

Sperrung der A9 wegen Überflutung

Ein Stau-Schwerpunkt ist laut aktuellen Verkehrsmeldungen die Autobahn A9 von München in Richtung Nürnberg. Dort waren am Vormittag bereits mehrere Abschnitte zwischen Ingolstadt und Langenbruck wegen Überflutungen gesperrt, außerdem die Ausfahrt Manching und der Rastplatz Aster Moos.

Bei Allershausen im Landkreis Freising drohen den gesamten Tag über größere Verkehrsbehinderungen, denn dort musste die Autobahn wegen Überflutungen zunächst teilweise gesperrt werden. In Fahrtrichtung München werde der Verkehr schon ab Pfaffenhofen umgeleitet, und in Richtung Norden sei so etwas "vermutlich auch nur noch eine Frage der Zeit", wie ein Sprecher des zuständigen Landratsamtes mitteilte. Für den Rückreiseverkehr in Richtung Norden bedeutet das erhebliche Staus. Der Verkehr werde über die Bedarfsumleitung U72 umgeleitet.

Auf der A8 von Stuttgart in Richtung München war am Sonntagvormittag zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau/Fürstenfeldbruck wegen Überflutungen nur eine Spur frei und der Rastplatz Fuchsberg war ebenfalls wegen Überflutungen gesperrt.

Warum überflutete Straßen gefährlich sind

Bei überfluteten Straßen bestehen zweierlei Gefahren: das Risiko von Aquaplaning, also dass das Auto "aufschwimmt" und infolgedessen das Risiko, dass es ganz liegen bleibt. Normale Pkw und auch die meisten SUV sind dem ADAC zufolge nur für eine maximale Wassertiefe von 20 bis 25 Zentimetern ausgelegt – und das bei langsamer Geschwindigkeit. Bei höheren Wasserständen besteht die Gefahr, dass das Auto die Bodenhaftung verliert und Batterie und Elektronik ernsthafte Schäden nehmen.

Herrmann: Rechtzeitig informieren und zu Hause bleiben

Bereits am Samstag hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) davor gewarnt, dass im Laufe des Wochenendes weitere Straßen gesperrt werden könnten – wie beispielsweise die A3 in der Oberpfalz. Urlaubsrückkehrer und Touristen sollten sich dementsprechend rechtzeitig informieren, ob ihre jeweilige Strecke auch befahrbar sei. "Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte zu Hause bleiben", sagte Herrmann im BR24-Interview. Der heutige Tag sei kein geeigneter Tag für Sonntagsausflüge, so Herrmann weiter. Es gelte, die Straßen für die Rettungskräfte freizuhalten.

ADAC-Prognose: Verkehrslage ohne Hochwasser ähnlich

Der ADAC verzeichnete am Sonntagmittag die ersten Staus auf der A3 zwischen Nürnberg, Regensburg und Passau und volle Straßen auf der A9 rund um München. Mit größeren Verkehrsbehinderungen durch das Hochwasser rechnet der Verband allerdings nicht. "Die Verkehrslage sähe ohne Hochwasser ähnlich aus", so die Einschätzung eines ADAC-Sprechers gegen Mittag. Rückreiseverkehr und ein zurückliegendes langes Wochenende würden zwar zu mehr Verkehr auf Bayerns Straßen führen, bislang allerdings entsprechend der Prognosen.

Einschränkungen und Ausfälle bei der Bahn

Auch auf den bayerischen Bahnstrecken führt das Hochwasser zu Einschränkungen und Ausfällen. Betroffen sind sowohl Fern- als auch Regionalverkehr, wie die Deutsche Bahn (DB) auf ihren Webseiten mitteilte. Zwischen Ulm und München fällt der gesamte Fernverkehr aus, zwischen Nürnberg und Würzburg sei mit Verspätungen von bis zu 30 Minuten zu rechnen. Für Reisen, die aufgrund der Unwetterschäden verschoben werden, entfällt laut DB die Zugbindung (externer Link), das heißt, die Tickets gelten auch für andere Strecken zum gleichen Ziel.

Vor allem Zugverkehr in Schwaben und Oberbayern betroffen

Von den Folgen des Hochwassers sind auch regionale Bahnstrecken betroffen, besonders in Schwaben: Dort ist der Zugverkehr derzeit komplett eingestellt. So fahren von Kempten keine Züge mehr in Richtung Immenstadt und Memmingen, gesperrt sind auch die Strecken Memmingen – Sonthofen und Günzburg – Mindelheim. Auf der Strecke der bayerischen Regiobahn (BRB) zwischen Ingolstadt und Augsburg kommt es zu Zugausfällen, weil zwischen Friedberg und Schrobenhausen die Gleise unterspült worden waren. In Oberbayern kommt es auf den Bahnstrecken zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen sowie zwischen Tutzing und Weilheim weiterhin zu Verspätungen und teilweisem Schienenersatzverkehr.

Hangrutsch auf der Strecke der S7

Die Strecke der S7 zwischen Wolfratshausen und Höllriegelskreuth südlich von München ist nach einem Hangrutsch aufgrund der Regenfälle gesperrt, wie die S-Bahn München mitteilte. Die Sperrung soll demnach voraussichtlich bis Montag andauern.

Aktuelle Informationen

Staus, Überflutungen und Sperrungen auf bayerischen Straßen:

Über Zugausfälle und Verspätungen informieren die Betreiber der betroffenen Bahnstrecken.

Im Video: Bayerns Innenminister Herrmann zur Hochwasserlage