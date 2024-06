Bei Rettungseinsatz: Feuerwehrmann stirbt in den Fluten

In Bayern herrscht nach heftigen Regenfällen vielerorts weiter Land unter. Braune Fluten ergossen sich durch Straßenzuge, vom Hochwasser eingeschlossene Menschen mussten mit Schlauchbooten oder Helikoptern aus ihren Häusern gerettet werden. In Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern kam ein Feuerwehrmann bei einer Rettungsaktion ums Leben. Er sei bei einem Einsatz mit drei Kollegen mit dem Schlauchboot gekentert und am frühen Sonntagmorgen tot geborgen worden, teilte ein Sprecher des Landratsamts Pfaffenhofen an der Ilm mit. Alle seien zutiefst bestürzt. Landrat Albert Gürtner zeigte sich betroffen: "Das war sehr tragisch. Die Stimmung ist besonders gedrückt. Wir sind alle noch geschockt von diesem Ereignis."

Bei einer Rettungsaktion kenterte das Boot

Das tödliche Unglück ereignete sich den Angaben zufolge gegen 23.30 Uhr bei den Gemeindeteilen Uttenhofen und Affalterbach. Der 42 Jahre alte Mann war mit drei Kollegen auf der Ilm unterwegs, um eine Familie aus einem vom Wasser eingeschlossenen Haus zu holen, die sich selbst nicht mehr retten konnte. Dabei sei das Boot gekentert.

Die drei anderen Feuerwehrleute konnten sich aus dem Wasser retten. Zwei hätten direkt nach Hause gekonnt, ein Dritter wurde zunächst im Krankenhaus behandelt. Der 42-Jährige wurde zunächst vermisst. Angehörige der Wasserwacht konnten ihn gegen 2.20 Uhr nur noch tot bergen. Die Helfer hatten in der Nacht in dem stark betroffenen Landkreis die Evakuierungsaktionen fortgesetzt. Unter anderem wurden rund 140 Bewohner zweier Altenheime in Sicherheit gebracht.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach von "schrecklichen Nachrichten in einer eh schon schlimmen Situation". "Das macht fassungslos und ist ein Stich ins Herz", schrieb der CSU-Chef bei X. "Sein Einsatz und Engagement für die Mitmenschen werden immer in Erinnerung bleiben", betonte Söder. "Wir alle trauern. Das tut einfach nur weh."