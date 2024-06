Servus "Spatzl" - Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek gestorben

Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot. Sie starb nach Angaben einer Sprecherin am Samstag im Alter von 92 Jahren in der Schweiz. "Die Grande Dame des deutschen Film- und Fernsehschauspiels hat in ihrer Wahlheimat der Schweiz nach kurzer, schwerer Krankheit leise Abschied vom Leben genommen", hieß es am Sonntag.

Spatzl - die Rolle ihres Lebens

Ihre Biografie liest sich wie ein Streifzug durch die deutsche Fernsehgeschichte. "Kir Royal", "Tatort", "Derrick", "Das Erbe der Guldenburgs" - Ruth Maria Kubitschek gab allen Rollen menschliche Tiefe und Persönlichkeit." Mit diesen Worten würdigte 2014 der damalige bayrische Ministerpräsident Horst Seehofer Ruth Maria Kubitschek, als er sie mit dem Bayerischen Fernsehpreis für ihr Lebenswerk auszeichnete. Es war die Rolle ihres Lebens. Die Rolle, mit der sie gerade in Bayern die größte Popularität erreichte, war sicherlich die des Spatzls in Helmut Dietls Monaco-Franze an der Seite von Helmut Fischer. "Das war eine sehr wichtige Rolle für mich. Ich habe diese Leichtigkeit nie mehr erreicht. Schade. Ich hatte vielleicht auch keinen solchen Regisseur, der das von mir verlangt hat", erklärte sie später. Vieles von ihr selbst stecke in der Rolle des Spatzls, verriet sie weiter, und zwar von den Krampfadern bis hin zum Sinn für das Schöne, für die Kunst, speziell für die Malerei.