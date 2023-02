Spionage-Vorwurf: USA sichten zweiten Ballon aus China

Erst ein chinesischer Ballon im Norden Amerikas, über Columbia, und jetzt ein zweiter über Lateinamerika. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, zeigt sich alarmiert: "Nach unserer Einschätzung ist es ein weiterer chinesischer Spionage-Ballon."

So groß wie drei Busse - und über sensiblen Bereichen unterwegs

Wo genau in Lateinamerika der zweite Ballon gesichtet wurde, ist bisher nicht klar. Die Erklärung aus Washington dazu war relativ knapp. Was den ersten Ballon angeht, gibt es aber schon deutlich mehr Informationen: Er sei so groß wie drei Linienbusse, und "sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte", heißt es aus dem Pentagon. In der Region ist unter anderem die US-Luftwaffe stationiert, außerdem gibt es dort unterirdische Atomraketen-Standorte.

Spionage - oder nur Wetterbeboachtung?

Für die USA liegt es auf der Hand, dass China mit dem Ballon nur eins im Ziel hat, nämlich Spionage. Allerdings schätzt das Pentagon die Gefahr nicht als besonders groß ein. Man sei "zu der Erkenntnis gelangt, dass dieser Ballon aus Spionage-Sicht nur eingeschränkte Fähigkeiten hat". Trotzdem: US-Außenminister Antony Blinken hat eine geplante China-Reise kurzfristig abgesagt und betont, ein Spionage-Ballon im US-Luftraum bedeute eine "eindeutige Verletzung der Souveränität der USA und des internationalen Rechts".

China wiederum weist die Vorwürfe weit von sich. Man habe "niemals" das Territorium oder den Luftraum eines anderen Landes verletzt. Aus dem chinesischen Außenamt heißt es, der Ballon über den USA sei für "meteorologische und andere wissenschaftliche Forschung" gedacht gewesen. Dass er in den US-Luftraum eingedrungen ist, habe mit "höherer Gewalt" zu tun. Und weiter: "Einige Politiker und Medien in den Vereinigten Staaten benutzen den Vorfall als Vorwand, um China anzugreifen und zu verleumden."

Donald Trump: "Schießt den Ballon ab!"

Als Blinken in einem Telefongespräch mit einem hohen chinesischen Diplomaten seinen Besuch in China absagte, betonte er auch, die USA wollten weiterhin diplomatische Verbindungen mit China. Er plane einen Besuch, wenn die Bedingungen dafür wieder vorhanden seien, so Blinken. Vor US-Journalisten sagte er später: "Als erstes müssen wir dafür sorgen, dass dieses Spionage-Teil unseren Luftraum verlässt."

Offenbar wurde auch geprüft, ob der Ballon über den USA abgeschossen werden kann. Verteidigungsminister Lloyd Austin und die Spitzen des Militärs hätten sich letztlich aber dagegen entschieden, weil bei einem Abschuss durch herunterfallende Teile Menschen am Boden gefährdet werden könnten. Der frühere US-Präsident Donald Trump sieht das anders: "Schießt den Ballon ab!", schrieb der Republikaner auf der Online-Plattform "Truth Social".

In jedem Fall belastet die "Ballon-Affäre" die amerikanisch-chinesischen Beziehungen noch mehr. Dabei hatten in letzter Zeit die Taiwan-Frage und Chinas Handelspolitik gerade erst für Spannungen zwischen beiden Ländern gesorgt.