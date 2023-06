> Heimspiel: Feuerwehr rettet jungen Turmfalken aus Dachrinne

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in München einen jungen Turmfalken gerettet. Das Tier war am Samstagvormittag aus rund zehn Metern Höhe aus seinem Nest gefallen - praktischerweise direkt am Feuerwehrhaus.