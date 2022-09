Harleys im Visier: Motorrad-Großkontrolle bei Leipheim

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm hat heute an der Autobahnraststätte Leipheim Motorradfahrer kontrolliert. Hintergrund ist die European Bike Week, ein großes Treffen der Szene in Österreich, zu dem zehntausende Harley-Davidson-Fahrer aus ganz Europa an den Faaker See kommen. Das Hauptaugenmerk der Polizeibeamten lag auf dem technischen Zustand der Zweiräder. Denn einige Bikes wurden frisiert oder haben Anbauteile, die nicht zugelassen sind und manchmal abstehen.

Polizei kontrolliert auch Reifenprofile der Motorräder

Die Polizei achtet auch auf das Profil der Reifen, die nicht abgefahren oder zu alt sein sollten. "Dann wird der Gummi hart und das Motorrad hat keine gute Verbindung mehr zur Straße", sagt Michael Laugwitz, der Leiter der Kontrollgruppe Motorrad. Er empfiehlt, die Reifen spätestens alle sechs Jahre zu wechseln.

Abgebaute Schutzabdeckungen können Unfälle verursachen

Gefährlich ist auch, wenn Fahrer Schutzabdeckungen am Antrieb abbauen. Hier bleibt unter Umständen ein Kleidungsstück wie ein Schal hängen, was wiederum zu Stürzen und Unfällen führen kann.

Manche Motorradfahrer halten Kontrollen für sinnvoll

Polizeifahrzeuge in Zivil fangen die Motorräder auf der Autobahn A8 ab und lotsen sie dann an die Autobahnraststätte. Manche der Fahrerinnen und Fahrer sind genervt von den Kontrollen, andere halten sie für sinnvoll. Eine Gruppe aus Lille betonte, dass in Frankreich alles an ihren Motorrädern von den Behörden genehmigt sei. Obwohl die Zulassungsbescheinigung schon vor Jahren in der EU vereinheitlicht wurde, gibt es bei den Eintragungen noch Unterschiede, erklärt Laugwitz.

Unterschiedliche Konsequenzen nach Verstößen

Stellen die Beamten Defizite fest, kommt es auf die Art des Verstoßes an. Bei einem Reifen, der noch nicht zu stark abgefahren ist, werden die Besitzer zur nächsten Werkstatt geschickt, um dort ihre Maschine wieder verkehrssicher zu machen. Andere Motorradfahrer durften nicht mehr weiterfahren, zum Beispiel weil die Bremshebel, die bei der Fahrt leicht brechen könnten, nicht zugelassen waren. Die Polizisten stoßen bei Fahrten zu Festivals auch immer wieder auf Bikes, deren Auspuff verändert und die dadurch unzulässig laut gemacht wurden.

Viele Verstöße bei der letzten Motorrad-Kontrolle

Bei der letzten Kontrolle hatten die Beamten 44 Motorräder überprüft. Sie sprachen 15 Verwarnungen aus, sechs Fahrer durften gar nicht mehr, beziehungsweise nur zu nächsten Werkstatt fahren.