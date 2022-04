Artikel mit Video-Inhalten

Happy End in Taufkirchen: Burschenverein stellt Maibaum auf

In diesem Jahr "wachsen" vermutlich so viele Maibäume wie nie in den oberbayerischen Himmel – so auch in Taufkirchen. Der neue Baum hat den Burschenverein nicht nur Arbeit, sondern auch Auslöse gekostet: War er doch geklaut worden – am Ostersonntag.