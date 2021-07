vor 42 Minuten

Handfester Beziehungsstreit im Auto endet vor Polizeiwache

Eine Münchnerin soll während der Fahrt in Raubling ihren Freund am Steuer mit Fäusten und einem Schuh am Kopf getroffen und ihm auch noch Kaffee ins Gesicht geschüttet haben. Bis der - ob Zufall oder nicht - vor einer Polizeiwache zum Stehen kam.