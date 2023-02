Angst vor Jobverlust im Chemiedreieck Gendorf

Am Donnerstag besucht Ministerpräsident Markus Söder den Chemiepark Gendorf. Dort herrscht Unruhe, denn: Das Dyneon-Werk in Gendorf soll Ende 2025 geschlossen werden. Das hat der US-Mutterkonzern 3M angekündigt. Rund 700 Mitarbeitenden droht die Kündigung. Gerade die jüngeren litten derzeit große Existenzängste, sagte Betriebsratschef Peter Engel dem Bayerischen Rundfunk. Die Jobsituation in der Region gilt zwar als gut, Stichwort Fachkräftemangel. Doch die Firmen sind eng vernetzt: Allein im Chemiepark Gendorf sind zwei Unternehmen auf Dyneon-Vorprodukte angewiesen. Auch sie könnten bei einem Ende der Produktion Schwierigkeiten bekommen.

Auswirkungen auf das gesamte Chemiedreieck befürchtet

Insgesamt stehen Insidern zufolge mindestens 1.000 Jobs auf dem Spiel. Sollten drei Firmen schließen müssen, würden zudem die Fixkosten für die übrigen im Chemiepark ansässigen Unternehmen um bis zu ein Viertel steigen. Schlimmstenfalls drohe das gesamte Chemiedreieck in Schieflage zu geraten, fürchtet dessen Sprecher Bernhard Langhammer. In der Region im Südosten Bayerns sind viele europa- und auch weltweit tätige Unternehmen ansässig.

Viele Kunststoffe für Energiewende sind gesundheitsschädlich

Dyneon ist einer der weltweit größten Hersteller von Fluorpolymeren. 17.000 Tonnen werden jährlich in Gendorf produziert. Doch einige Stoffe, etwa das inzwischen verbotene PFOA und das in Löschschaum verwendete PFOS, gelten als gesundheitsgefährdend oder gar Krebs erregend. Der US-Mutterkonzern 3M will die Produktion komplett einstellen, weil ihm in den USA Milliardenstrafen drohen. Und auch in Europa werden immer wieder strengere Vorschriften für die Produktion erlassen. Auf Vorschlag von Deutschland und anderen Staaten wird derzeit sogar ein Komplettverbot geprüft. Im März will die zuständige EU-Behörde das Verbot prüfen.

Dabei werden diese Kunststoffe in Computerchips und in medizinischen Geräten eingesetzt. Und auch für die Energiewende sind sie wichtig, kommen sie doch in Windrädern, Brennstoffzellen oder Batterien von Elektroautos zum Einsatz.