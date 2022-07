Notfall-Großübung im Chemiepark Gendorf

Im Chemiepark Gendorf in Burgkirchen an der Alz findet heute Abend eine Feuerwehr-Großübung statt. Ab 18 Uhr kann es laut werden, Sirenen und Martinshorn werden zu hören sein und auch Rauch wird zu sehen sein.

Werkfeuerwehr und Feuerwehren aus der Umgebung im Einsatz

Getestet wird bei der alljährlichen Großübung das gesamte Notfallmanagement. Für das möglichst realistische Szenario kommen auch andere Feuerwehren und zahlreiche Einsatz- und Hilfskräfte der Region sowie zuständige Behörden dazu. Die Einsatzkräfte werden dabei auch von außen mit Blaulicht anrücken. Für die Bevölkerung besteht aber bei der Notfallgroßübung laut dem Standortbetreiber Infraserv Gendorf keine Gefahr. Bei Fragen ist das Burgkirchner Bürgertelefon zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr unter der Telefonnummer 08679/76111 erreichbar.

Werkfeuerwehr mit rund 1.000 Einsätzen pro Jahr

Die rund 4.000 Beschäftigten arbeiten im Chemiepark Gendorf oft mit gefährlichen Stoffen oder an großen Maschinen. Im Notfall rückt die Werkfeuerwehr Gendorf aus. Aber die Werkfeuerwehr ist auch an Einsätzen in der Umgebung beteiligt. Insgesamt 1.000 Mal pro Jahr rücken die rund 50 Mann deswegen aus. Darunter sind aber auch zahlreiche Fehlalarme.