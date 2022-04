Halloween-Schlägerei hat Nachspiel - Razzia bei Jugendlichen

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November waren Jugendliche auf einer privaten Halloween Party in Gröbenzell mit Baseballschlägern auf Gäste losgegangen. Am Mittwoch hat die Polizei die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht und wurde dabei fündig.

Schwere Vorwürfe gegen die Jugendlichen

Der Grund für den Angriff bei der Party ist nicht bekannt, drei Personen wurden dabei verletzt. Bei neun Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren ergaben sich bei den weiteren Ermittlungen Tatverdachte wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, schweren Landfriedensbruchs und Hausfriedensbruchs.

Zahlreiche Waffen wurden beschlagnahmt

Am Mittwoch in der Früh wurden die Räumlichkeiten der Tatverdächtigen in München, Gröbenzell, Puchheim und Olching durchsucht. Dabei konnte die Polizei nach ihren Angaben zahlreiche Waffen beschlagnahmen, darunter erlaubnispflichtige Schreckschusswaffen, verbotene Messer, Teleskopschlagstöcke, ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker und mehrere Pfeffersprays. Ein Jugendlicher hatte eine Schreckschusswaffe zugriffsbereit unter dem Kopfkissen versteckt. Außerdem stellten die Ermittler Haschisch und Marihuana sicher. Die Ermittlungen sind mit der Durchsuchungsaktion nicht abgeschlossen und dauern weiter an.