Halbleiterkrise und Ukraine-Krieg: Produktionsstopps bei BMW

Neben der andauernden Halbleiterkrise führt jetzt auch der Krieg in der Ukraine in der Automobilindustrie verstärkt zu Engpässen und Produktionsstopps. Wie der Sprecher des BMW-Werks in Dingolfing, Manuel Sattig, dem BR sagte, werde kommende Woche die Fahrzeugproduktion komplett eingestellt. BMW bezieht von Zulieferfirmen aus der West-Ukraine Kabelbäume, die jetzt nicht mehr geliefert werden können. Die Arbeitsausfälle würden mit einem flexiblen Arbeitszeitenmanagement und eventuell Kurzarbeit für die Mitarbeiter abgefedert, so Sattig. Mehrere tausend Mitarbeiter seien betroffen.

Auch in Regensburg immer wieder Produktionsstopps

Aber auch der weiter bestehende Mangel an Halbleitern macht den Autobauern Probleme. Wie der Sprecher des Regensburger BMW-Werks, Eric Metzler dem BR auf Nachfrage bestätigte, stand dort schon die letzten Tage die Produktion komplett still. Ab Mittwoch findet dann nur eine Schicht, nämlich die Frühschicht statt, so Metzler. Man fahre weiter auf Sicht. Einen Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine wollte der Regensburger BMW-Werkssprecher noch nicht bestätigen.

Mangel an Halbleitern weiter weltweit ein Problem

Die Halbleiterkrise existiere bereits seit über einem Jahr. Der Mangel an Halbleitern habe weltweit gravierende Auswirkungen auf Industrieunternehmen. Hintergrund: Während die Nachfrage nach Halbleitern weltweit gestiegen ist, gab es bei den Herstellern zum Teil Versorgungsengpässe seitens der Rohstofflieferanten. Die Corona-Pandemie trug zusätzlich zum weltweiten Halbleitermangel bei. Hinzu kamen geopolitische Spannungen zwischen China und den USA.