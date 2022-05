Gymnasium Karlstadt jetzt offizielles Inklusions-Gymnasium

Inklusion ist ein Menschenrecht

Vor inzwischen 15 Jahren hat die UN-Behindertenrechtskonvention Inklusion als Menschenrecht für Menschen mit Behinderungen erklärt. Inklusion bedeutet dabei, dass alle Menschen selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das heißt: Menschen mit Behinderungen müssen sich nicht mehr integrieren und an die Umwelt anpassen, sondern diese wird von vornherein so ausgestattet, dass alle Menschen gleichberechtigt leben können – egal wie unterschiedlich sie sind.

Ziel: Gemeinsame Erlebnisse schaffen

Auch am Johann-Schöner-Gymnasium soll das so sein, sagt die Inklusionsbeauftragte Hannah Amthor: "Wir wollen gemeinsame Erlebnisse schaffen. Zum Beispiel nutzen wir die Mountainbikes gemeinsam mit der Förderschule hier in Karlstadt und wollen weiter zusammen tanzen, Theater spielen und auch Sport machen." Und sie wünscht sich: "Dass man nicht immer so mit dem Finger drauf zeigt, sondern dass das einfach normal läuft, dass man einfach was zusammen erlebt. Das ist einfach der Kern unserer Aufgabe."

Alle Schüler profitieren

Alle Schülerinnen und Schüler am Johann-Schöner-Gymnasium Karlstadt werden vom Schulprofil Inklusion profitieren, so das Kultusministerium auf Anfrage von BR24. Es werden Unterrichtsformen und Schulleben sowie Lernen und Erziehung auf die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf ausgerichtet, sodass letztlich nicht nur die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf profitieren, sondern das Schulprofil für die gesamte Schulfamilie eine Bereicherung darstellt, so das Kultusministerium.

Staatssekretärin Stolz verleiht Urkunde

Zum Besuch von Staatssekretärin Anna Stolz nehmen die Schüler der 6d des Johann-Schöner-Gymnasiums an einem besonderen Parcours teil. Sie erfahren in einem Selbstlernkurs, wie es ist, nicht gut hören, sehen zu können oder Rollifahrer zu sein. Die Schüler finden das ziemlich spannend: "Mich interessiert dieses Projekt, weil wir bekommen da mit, wie es anderen Leute ergeht, wenn sie in der Schule sind und eine Einschränkung haben. Und das finde ich jetzt interessant", sagt Jonathan Karl. Und Julius Lemmich fügt hinzu: "Mich interessiert es auch, weil ich finde, es ist gut, wenn auch eingeschränkte Leute die Chance haben, gut zu lernen. Wenn man zum Beispiel nicht hören oder sehen kann oder im Rollstuhl sitzt."

Weitere Schulen mit Inklusions-Profil

Neben dem Johann-Schöner-Gymnasium Karlstadt gibt es im Regierungsbezirk Unterfranken noch zwei weitere Gymnasien (Kronberg-Gymnasium Aschaffenburg, Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld) mit dem Schulprofil Inklusion. Insgesamt tragen im Schuljahr 2021/22 im Freistaat Bayern 432 Schulen das Profil Inklusion, darunter 146 Grundschulen, 103 Mittelschulen, 39 Realschulen und 22 Gymnasien. Das teilt der Bayerisches Kultusministerium auf BR24-Anfrage mit. Darüber hinaus werde aber auch an zahlreichen anderen bayerischen Schulen im Bereich Inklusion bereits sehr viel geleistet, so das Ministerium. Auch in Zeiten der Pandemie, die wie in allen Bereichen auch bei der Inklusion neue Herausforderungen bringt, würden viele Schulen neue und kreative Wege, um ihre Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf bestmöglich zu unterstützen, heißt es.