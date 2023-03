Grünes Licht für bis zu fünf Windräder im Ebersberger Forst

Kritik am Vorhaben: Ebersberger Forst ist ein Bannwald

Momentan scheint der Wind für solche Projekte auch gut zu stehen: Bereits 2021 hatten die Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerentscheid für die Errichtung von Windrädern im Ebersberger Forst gestimmt. Doch wie so oft bei großen Energieprojekten gibt es auch Kritik an dem Vorhaben – unter anderem, weil der Ebersberger Forst ein Bannwald ist. Vor Kurzem wurde eine Petition gegen das Projekt beim Bayerischen Landtag eingereicht. Die Projektbeteiligten versprechen hingegen: Die Windräder sollen nur 0,02 Prozent der Fläche im Forst in Anspruch nehmen. Wie sehr sie schlussendlich die Natur beeinträchtigen werden, muss aber erst noch mithilfe von Gutachten geklärt werden.

Bau könnte 2026 beginnen

Die neuen Projektpartner haben diverse solcher Gutachten bereits angestoßen, damit der Bau sich nicht noch mehr verzögert. Ein konkretes Datum wollten die Beteiligten nicht nennen. Lediglich eine Prognose gab Landrat Niedergesäß ab: Wenn alles nach Plan laufe, könne 2026 der Bau beginnen, ein Jahr später könnten die Windräder dann schon stehen. Wie viel das Projekt kosten wird und wie sich die Projektpartner die Kosten jeweils aufteilen werden, wollte dagegen keiner der Beteiligten verraten.