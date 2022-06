Großhadern: Anwohner klagen gegen Hubschrauber-Landeplatz

Das Verwaltungsgericht München verhandelt am heutigen Dienstag die Klage gegen die Genehmigung eines zweiten Hubschrauber-Landeplatzes am Klinikum in München-Großhadern. Die in die Jahre gekommene Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität soll neu gebaut werden. Dabei soll auf dem Dach eines Neubaus der neue Landeplatz entstehen – zusätzlich zum bestehenden Landeplatz am Boden.

Wohl weiterer Flug-Korridor nötig

Grundstückseigentümer aus Großhadern klagen deshalb gegen den Freistaat Bayern. Sie befürchten erheblich mehr Fluglärm als bisher - untertags und auch nachts. Denn die Hubschrauber können den geplanten Dach-Landeplatz nicht genau im gleichen Korridor anfliegen wie den bereits bestehenden Boden-Landeplatz.

Landplatz bereits 2020 genehmigt

Die Regierung von Oberbayern hat den Dach-Landeplatz bereits im Oktober 2020 genehmigt – auch auf Basis eines Lärm-Gutachtens. Vor dem Verwaltungsgericht geht es heute vor allem um die Frage, ob dieses Gutachten korrekt erstellt wurde.