Große Party auf Münchner Gärtnerplatz - Polizei greift durch

Die Polizei musst am Donnerstagabend am Münchner Gärtnerplatz einschreiten, weil dort hunderte Menschen zusammengekommen waren. In der Spitze seien rund 400 Menschen mit Klapptischen, Alkohol und lauter Musik auf dem Platz in der Innenstadt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.

Polizei räumt Gelände mit Lautsprecherdurchsagen

Mehrere Anwohner klagten über Ruhestörung bei der Behörde. Rund 30 Beamte räumten schließlich das Gelände unter anderem mit Lautsprecherdurchsagen. Der Innenbereich des Platzes wurde schließlich abgesperrt. Weitere größere Einsätze wegen feiernden Menschen gab es in der Nacht in München dem Sprecher zufolge nicht.

Gärtnerplatz auch in Vergangenheit oft Partytreffpunkt

Bereits vergangenen Sommer kam es immer wieder zu Partys auf dem Gärtnerplatz, Mindestabstände wurden nicht eingehalten, es gab aggressive Pöbeleien gegenüber der Polizei. Ein runder Tisch wurde einberufen. Das Ergebnis: Die Stadt führte ein nächtliches Alkoholverbot ein, das jedoch kurz darauf vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof wieder gekippt wurde.

Ab Sonntag nächtliche Ausgangssperre in München

Da die Stadt München wegen zu hoher Inzidenzwerte die sogenannte Notbremse ziehen muss, wird es in nächster Zeit nachts sowieso kaum noch Gelegenheiten geben, draußen zu feiern. Ab Ostersonntag gilt neben strengeren Kontaktbeschränkungen (nur ein Haushalt plus eine weitere Person) wieder eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr.