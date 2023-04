Grenzpolizei Pfronten findet 14 Kilogramm Kokain

Die Beamten der Grenzpolizeistation Pfronten haben bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A7 bei Betzigau in einem Auto 14 Kilogramm Kokain entdeckt. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Fahrzeuginsassen vorläufig festgenommen und sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Nicht der erste Kokain-Fund bei Reisenden nach Österreich

Die Drogen waren in Päckchen zu jeweils einem Kilogramm aufgeteilt. Die Festgenommenen waren auf der A7 Richtung Süden, also Richtung Österreich unterwegs. Die Polizei hatte die Kontrolle am 25. März durchgeführt. Bei einer ebenfalls verdachtsunabhängigen Kontrolle am 18. März hatte die Polizei 18 Kilogramm Kokain entdeckt. Auch da wollte der Fahrer nach Österreich.