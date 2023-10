Gleisarbeiten mit VR: Bahn hat neues Trainingszentrum

In Forchheim werden künftig die Gleisarbeiten virtuell erledigt, denn die Deutsche Bahn hat auf dem Bahnhofsgelände in der oberfränkischen Stadt ein neues Trainingszentrum eröffnet. Mehr als 500 Mitarbeitende pro Jahr sollen dort ab Anfang 2024 aus- und weitergebildet werden, sagte der DB-Konzernbevollmächtigte für den Freistaat Bayern, Klaus-Dieter Josel, bei der Eröffnungsfeier am Mittwoch.

Mit Virtual Reality am Gleis arbeiten

In einem umgebauten Stellwerk soll dann auf rund 350 Quadratmetern moderne Bahntechnik vermittelt werden. Demnach wird derzeit ein digitales Stellwerk zum Üben entwickelt. Außerdem kommt die Virtual-Reality-Technologie in dem neuen Trainingszentrum zum Einsatz. So können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittels VR-Brille und -Sensoren beispielsweise das Durchführen von Gleisarbeiten trainieren.

Hinzu kommen laut der Deutschen Bahn weitere digitale Lernformen, von denen künftig unter anderem Mechaniker und Mechanikerinnen, Ingenieure, Fahrdienstleister sowie Auszubildende im Bereich Betriebstechnik profitieren sollen.

Oberbürgermeister freut sich über neues Lernzentrum

Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) begrüßt den neuen Ausbildungsort in seiner Stadt. Für das Trainingszentrum hätte es keinen besseren Standort in Forchheim geben können, so der OB. "In unmittelbarer Nähe zu einem der ersten sogenannten Urbanen Quartiere in Bayern fügt sich nun die Ausbildung neben Wohnen, Gewerbe und Mobilität wundervoll in das Gesamtkonzept ein", erklärt Kirschstein im Hinblick auf das knapp 6.000 Quadratmeter große Areal an der Forchheimer Bahnhofstraße, das in ein urbanes Quartier mit einem Mix aus Wohnen, einem Hotel und einem Büro- und Geschäftshaus realisiert werden soll.

Klaus-Dieter Josel von der DB betonte, Aus- und Weiterbildung seien die beste Investition gegen den Fachkräftemangel. "Wir kommen unserer Verantwortung für die Qualifizierung junger Menschen als einer der größten Ausbildungsbetriebe Deutschlands nach und sorgen gleichzeitig für die konsequente Weiterbildung unserer langjährigen Mitarbeitenden."

Bernreiter begrüßt Investition der Bahn

Auch Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) machte sich am Tag der Eröffnung ein Bild von dem neuen Trainingszentrum in Forchheim. Er sagte, die Fachkräftesicherung im Bahnbereich sei schon lange ein großes Thema. Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien unverzichtbar. "Die neue Lehranlage ist deshalb ein weiterer wichtiger Beitrag für motiviertes und geschultes Personal." Für die Zukunft sei es zudem wichtig, dass der Bund genügend Mittel für die Verkehrswende zur Verfügung stelle, so Bernreiter.

Die Bahn hat nach eigenen Angaben am Standort Forchheim insgesamt 3,8 Millionen Euro in das neue Lernzentrum für Stellwerkstechnik investiert. Es handelt sich dabei um das siebte seiner Art in Deutschland.