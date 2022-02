Glaubensbekenntnis: "christlich" statt "katholisch"

Manche wollen bei "katholisch" bleiben

Aber es gibt auch kritische Stimmen zu dieser Veränderung eines uralten Gebetes. Ein Familienvater, der mit Frau und Kind gekommen ist, sagt, er sei "befremdet" vom Vorgehen des Pfarrers. In der Kirche gebe es so schon große Verwirrung, jetzt komme eine neue Verwirrung dazu, er verstehe den Sinn dieser Veränderung nicht. Die katholische Kirche sei so etwas wie eine Nabelschnur für ihn, sagt der Mann, die ihn mit seinem Glauben verbinde und diesen lebendig halte in ihm. Er werde sich weiterhin zur "heiligen katholischen Kirche" bekennen.Eine Frau hört das Gespräch und nickt dazu. Sie verstehe nicht so recht, warum das jetzt sein müsse. Es habe eine Ewigkeit so geheißen, so viele Menschen hätten "katholisch" gebetet, das könne doch jetzt nicht falsch sein. "Aber", so fügt sie noch an, "wenn unser Herr Pfarrer das so meint, dann wird es schon passen."

Wie geht es jetzt weiter?

Der Pfarrer spricht von einem Prozess, den man in Gang gesetzt habe. Er hoffe, dass man in einen Dialog mit vielen Stellen und Menschen komme. Ob sich die Pruttinger Reform genau so durchsetzen werde, könne er nicht sagen, das sei auch nicht so wichtig. Es gebe auch andere Formulierungen, die ein ökumenisches Zeichen setzen könnten. Gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat hat er den Bischof eingeladen, zu ihnen zu kommen und sich ihre Gedanken anzuhören.