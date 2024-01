Glätte in Mittelfranken: Auch Müllabfuhren fahren nicht

Wegen des Glatteises fällt am heutigen Mittwoch in ganz Mittelfranken der Präsenzunterricht an Schulen aus. Doch das sind nicht die einzigen Einschränkungen. Wegen der Glätte bleibt der Tiergarten Nürnberg geschlossen. Das teilt der Tiergarten auf seiner Internetseite mit. Auch die Müllabfuhr hat seit 10.00 Uhr die Leerung der Tonnen im Stadtgebiet Nürnberg eingestellt. Die Tonnen werden in den kommenden Tagen geleert. Auch in Erlangen wurde die Leerung der Bio- und Restmülltonnen eingestellt. Die Müllabfuhr holt dies im Lauf der Woche nach, so die Stadt.

Airport Nürnberg hält Betrieb aufrecht

Am Airport Nürnberg laufe der Betrieb bislang weitgehend regulär, so ein Sprecher. Der Winterdienst sei im Einsatz, Flugzeuge würden enteist. An diesem Mittwoch fallen nach aktuellem Stand acht Flüge von und nach Frankfurt/Main aus. Sie waren von der Airline in Frankfurt annulliert worden.

Winterdienst seit den Morgenstunden im Einsatz

Die Wetterlage hält auch die Winterdienste in Mittelfranken auf Trab. In Nürnberg sind die Mitarbeiter seit 04.00 Uhr im Einsatz, teilte der Servicebetrieb Öffentlicher Raum, kurz SÖR, auf Anfrage von BR24 mit. Auf den Straßen wurde spezielles Feuchte-Salz ausgebracht. Zudem räumen Mitarbeiter auch händisch, etwa an Bushaltestellen. Derzeit laufen Routine-Maßnahmen, so Andre Winkel, Pressesprecher von SÖR. Dazu gehört auch, dass der Einsatzleiter des Winterdienstes Kontrollfahrten mit einem speziell ausgerüsteten Auto unternimmt. Dieses misst die die Temperatur knapp über der Fahrbahn, so dass die Einsätze entsprechend geplant werden können.

Warnungen vor Glatteis in Bayern

Der DWD gab am Dienstag für fast ganz Bayern Unwetterwarnungen vor Glatteis heraus, die sich zeitlich von Mittwochfrüh bis Donnerstagfrüh erstreckten. Es bestehe hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz, hieß es. Aufenthalte im Freien sowie Fahrten sollten vermieden werden, so die Mitteilung.