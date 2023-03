Gesunkenes Frachtschiff: Taucher inspizieren Schiffswrack

In der Schleuse Geisling haben die Vorbereitungen für die Bergung des gesunkenen Frachtschiffs begonnen. Nachdem das Schiff am Freitag gesunken war, soll am Dienstag der Wasserstand im Schleusenbecken langsam abgesenkt werden. Dann können auch erstmals Taucher zum Einsatz kommen, die das Wrack auf dem Grund der Schleuse inspizieren.

Tauchgang bei voller Schleuse zu riskant

Ohne den Wasserstand abzusenken sei das für die Taucher zu riskant, so ein Sprecher. Mit Hilfe der Informationen aus den Tauchgängen soll dann entschieden werden, wie die Bergung ablaufen soll.

Die Bergung des Schiffs könnte sich noch Wochen hinziehen. Am Montag wurde nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts mit dem Absaugen des ausgelaufenen Diesels an der Wasseroberfläche in der Schleuse begonnen. Das mit mehr als 1.000 Tonnen Eisenerz beladene Schiff war am Freitag innerhalb von Sekunden nach der Einfahrt in die Schleuse gesunken.

Riss im Rumpf könnte zu Havarie geführt haben

Die beiden Besatzungsmitglieder konnten sich ans Ufer retten. Sie erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Warum das Schiff gesunken ist, ist derzeit noch unklar. Weil es so schnell untergegangen ist, wird ein größerer Riss im Rumpf vermutet.

Verlängerung der Schifffahrtssperre durch Havarie wäre "fatal"

Der Geschäftsführer der Bayernhafen-Gruppe, Joachim Zimmermann, äußerte sich am Montag zur Havarie: Weil die Schleuse Geisling wegen der planmäßigen Schifffahrtssperre wegen Wartungsarbeiten sowieso geschlossen ist, hat die Havarie bisher kaum direkte Auswirkungen auf Bayernhafen. "Wir hoffen aber, dass die Schifffahrtssperre durch diese Havarie nicht nochmal verlängert wird, weil wir ohnehin fast drei Wochen planmäßig vom Schiffsverkehr abgeschnitten sind", so Zimmermann. "Wir hoffen, dass sich das nicht verlängert, das wäre fatal".