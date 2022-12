Zufallsfund: Feuerwehr stößt im Wasser auf Auto mit Leiche

Am Samstag waren Wasserschutzpolizei und Feuerwehr wegen einer Schiffshavarie am Main-Donau-Kanal in Berching im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz im Einsatz. Laut einem Polizeisprecher war am Freitagabend ein Frachtschiff gegen die Kaimauer gekracht und leck geschlagen.

Feuerwehrboot stieß auf versunkenes Auto

Helfer der Feuerwehr haben dabei zufällig im Wasser das Auto eines seit Tagen vermissten Mannes gefunden. Im Auto befand sich auch eine Leiche. Da das Auto auf den vermissten 81-jährigen Berchinger angemeldet ist, war schnell klar, dass es sich um diesen Mann handeln würde.

Ein Boot der Feuerwehr war gegen das versunkene Auto gestoßen. Warum der Mann mit seinem Auto ins Wasser stürzte, ist noch unklar. Die Polizei geht bisher von einem Unfall aus.

Schiff wurde gesichert und Wasser abgepumpt

Bei der Havarie des Frachtschiffes wurde niemand verletzt. Nach Informationen der Wasserschutzpolizei Beilngries drang Wasser in den Maschinenraum des Schiffes ein. Taucher der Wasserwacht haben das Leck in der Schiffsaußenwand mit Abdichtausrüstung weitgehend abgedichtet.

Die Feuerwehr hat das mit Betriebsstoffen verschmutzte Wasser aus dem Schiff abgepumpt und Ölsperren eingerichtet, so ein Sprecher. Das Schiff hat laut Polizei 700 Tonnen Raps geladen. Unfallursache war laut Polizei ein Fahrfehler des Schiffsführers.