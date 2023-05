Steinmeier in Paulskirche: Deutschlands Demokratie-Geburtstag

Die Gedenkfeier findet am selben, aber nicht am gleichen Ort statt wie die erste Parlamentsdebatte. Die am Abend des 18. März 1844 im Bombenhagel schwer zerstörte Paulskirche wurde äußerlich ähnlich, im Inneren aber mit einer eindrucksvollen, ebenso schlichten wie lichten Rotunde anstelle der Originalausstattung neu aufgebaut und zum hundertjährigen Jubiläum der Nationalversammlung 1948 wiedereröffnet. Seither wird sie durch Ausstellungen und Veranstaltungen wie die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels mit neuem Leben erfüllt.

In den nächsten Jahren steht eine Renovierung des historischen Baus an. Eine Expertenkommission hat im April Empfehlungen dazu vorgelegt. In unmittelbarer Nähe des historischen Baus soll ein Haus der Demokratie als Ort für Kommunikation und historisch-politische Bildung entstehen. Der Bundespräsident wünscht sich, dass die Paulskirche "noch stärker als bisher zu einem lebendigen Erinnerungs- und Lernort für die Demokratie" werden soll. "Sie ist ein Schatz nationaler Bedeutung, den wir gemeinsam zum Glänzen bringen sollten".