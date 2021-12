Geschenke für Obdachlose oder Kinder: Gutes tun an Weihnachten

München: Weihnachtsessen "To Go" für Bedürftige

Das Caritas-Begegnungszentrum "D3" an der Dachauer Straße am Hauptbahnhof ist auch an den Weihnachtstagen geöffnet. Dort können sich Obdachlose und wohnungslose Menschen aufwärmen und duschen, und sie werden mit warmen Mahlzeiten "To Go" versorgt. Außerdem bekommen sie an Weihnachten alkoholfreien Punsch, Lebkuchen und Geschenke wie Schals, Handschuhe, Socken oder Hygieneartikel. Geöffnet ist an den drei Weihnachtstagen, "zwischen den Jahren" sowie an Silvester und Neujahr täglich von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Nur am Mittag wird wegen coronabedingter Desinfektionsmaßnahmen eine Stunde zugemacht.

Die Korbinian-Küche gibt am neuen Standort - in der Schützenstraße zwischen Hauptbahnhof und Stachus – täglich von 14 bis 18 Uhr Suppe und warme Getränke an Bedürftige aus. Nicht alle Gäste seien obdachlos, erzählt Projektleiterin Marlies Brunner und betont: "Wir machen keine Bedürftigkeitsprüfung." Für Seniorinnen und Senioren mit schmaler Rente gibt es auch in der Antonius-Küche an der Kapuzinerstraße eine kostenlose warme Mahlzeit zum Mitnehmen - immer montags bis freitags (außer an Feiertagen) zwischen 11 und 14 Uhr. Nachweise für eine soziale Bedürftigkeit werden auch hier nicht verlangt.