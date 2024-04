Gemeindetag fordert mehr Tempo beim Wasserschutz in Bayern

Versorger: Wassercent soll in den Wasserschutz gehen

Flierl betonte auch, dass noch in diesem Jahr Entscheidungen zum Bayerischen Wassercent fallen sollen, eine Gebühr für das Abpumpen von Grundwasser. Die kommunalen Wasserversorger forderten bei der Tagung, dass die Einnahmen in den Wasserschutz investiert werden, so würden die Bürger die Gebühr auch akzeptieren. Außerdem wollen die Versorger die Abgabe nicht alleine zahlen. Auch Landwirtschaft und Industrie sollen in den Wassercent einbezogen werden. Das ist noch offen. Alexander Flierl aus dem Umweltausschuss will sich "hier definitiv nicht festlegen". Man werde genau abwägen, ob und welche Ausnahmen man mache.

Gemeindetag: Alle, die Wasser entnehmen, gleich behandeln

Aus Sicht des Bayerischen Gemeindetags müssen als erster Schritt zunächst flächendeckend Messgeräte an allen Entnahmestellen installiert werden. "Es sind viele Brunnen draußen, bei denen gar nicht bekannt ist, wie viel wird da eigentlich an Wasser entnommen?", schildert Thimet. "Wir müssen das bitte wissen." Bei den Versorgern mit dem Wassercent anzufangen, weil man hier die Entnahmemengen kenne, das sei die falsche Schrittfolge. Zunächst sei Vorarbeit zu leisten, um dann alle gleich behandeln zu können.