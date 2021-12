Geldregen auf Fahrbahn löst Unfallserie aus

Über die Fahrbahn flatternde Geldscheine - das sieht man auch nicht alle Tage. Die Scheine waren Auslöser für eine Unfallkette auf der B 471 bei Emmering im Landkreis Fürstenfeldbruck, bei der vier Autos beschädigt wurden.

Kind wirft Plastiktüte mit Scheinen aus dem Fenster

Auslöser war nach Angaben der Polizei ein zweijähriges Mädchen, das in einem der Autos mit einer Plastiktüte spielte, in der sich ein größerer Geldbetrag in kleinen Scheinen befand. Als das Kind die Tüte aus dem Fenster warf, flatterten die Scheine über die Fahrbahn.

Vier Autos durch Unfallkette beschädigt

Der Vater stoppte daraufhin sein Fahrzeug mitten auf der Straße, sprang hinaus und versuchte das Geld einzusammeln. Weil er den Mann auf der Fahrbahn herumspringen sah, bremste ein entgegenkommender Autofahrer stark ab. Ein hinter ihm fahrendes Auto krachte ihm daraufhin ins Heck. Auf diese beiden Fahrzeuge fuhr ein weiteres auf, dadurch wurde einer der Unfallwagen in den Gegenverkehr geschoben, wo er dann mit einem vierten Pkw kollidierte.

Eine Person leicht verletzt, Sachschaden von 15.000 Euro

Eine Beifahrerin wurde durch einen ausgelösten Airbag leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Der Unfallverursacher konnte laut Polizei den Großteil des Geldes einsammeln. Lediglich eine Münchner Autofahrerin meldete sich am Abend bei den Beamten, weil an ihrer Windschutzscheibe ein 10-Euro-Schein klebte.

Weshalb der Mann das Geld in einer Tüte dabei hatte, ist nicht bekannt.