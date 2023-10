Tote nach Schüssen in Brüssel – Polizei geht von Terror aus

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag in der belgischen Hauptstadt Brüssel sind nach Polizeiangaben am Abend mindestens zwei Menschen erschossen worden.

Gegen 19.15 fielen die ersten Schüsse an einem belebten Platz im Bezirk Molenbeek. Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist ein Mann mit oranger Warnjacke und weißem Helm mit einer Waffe in der Hand zu sehen, wie er auf einem Roller flüchtet. Zuvor soll er zwei Menschen erschossen haben - in der Eingangshalle eines Hauses und in einem Taxi. In unbestätigten Berichten ist auch von drei Toten die Rede.

Polizei geht von Terroranschlag in Brüssel aus

Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus, die belgische Regierung hat die höchste Alarmstufe ausgerufen. Einsatzkräfte sind in großer Zahl vor Ort und durchkämmen die Stadt auf der Suche nach dem Täter.

Die Opfer sollen Trikots der schwedischen Fußballmannschaft tragen. Diese trat am Abend im fünf Kilometer vom Tatort entfernten Heysel-Stadion gegen Belgien an.

Bekennervideo aufgetaucht

Der Polizei liegt ein Bekennervideo vor. In dem Video behauptet ein Mann, Mitglied der Terrorgruppe Islamischer Staat zu sein - er werde drei Schweden töten. Ob das Video echt ist, muss nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch überprüft werden.