Gegen Materialmangel im Bau: Eine Reste-Plattform für Handwerker

Plattform nur für Handwerksbetriebe

Ins Leben gerufen hat "materialrest24.de" der Dachdecker Simon Schlögl aus München. Bereits 2017 war er auf die Idee gekommen, eine Online-Plattform für gewerbliche Handwerker zu bauen. Aus Erfahrung weiß er, dass Betriebe etliche Baustoffe und Materialreste im Lager liegen haben, ohne dass diese jemals wiederverwendet werden. Deshalb hat Schlögl eine Art digitales Kleinanzeigen-Portal für Profihandwerker geschaffen. Mitmachen können nur Handwerker mit einem Gewerbeschein. Laut Schlögl seien somit unseriöse Anbieter von Anfang an ausgeschlossen. Er und sein Team überprüfen jeden Gewerbeschein auf Echtheit.

Wie funktioniert die Plattform?

Die Erstellung eines Käufer-Accounts ist kostenlos. Erst wenn der Handwerker etwas verkaufen möchte, muss er eine jährliche Gebühr bezahlen. Eine Provision pro Artikel, wie bei Online-Auktionsplattformen, gibt es nicht. Die Garantie der Ware übernimmt der Verkäufer, erklärt Start-up-Unternehmer Schlögl. Mittlerweile haben sich mehr als 1.500 Betriebe angemeldet. Und seit einigen Wochen steigen die Nutzerzahlen besonders stark an, berichtet Schlögl. Die Handelsplattform "materialrest24.de" ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden. 2019 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie dem Gründer den Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis verliehen.

Die Lösung in Zeiten knapper und teurer Baustoffe?

Der Obermeister der Zimmererinnung München, Andreas Vollrath, ist begeistert von der Idee des jungen Dachdeckers. Er ist selbst Mitglied der Plattform und glaubt, dass sie für ein Umdenken in der Branche sorgen kann. Seiner Meinung nach sei es für jeden Handwerker eine Win-Win-Situation. "Was da an Restmengen und Kapital bei den Handwerksbetrieben im Lager liegt - wenn das genutzt werden könnte, wäre es bestimmt ein sehr guter Beitrag für die Nachhaltigkeit", so Vollrath.

Rücksendung der Ware viel zu teuer

Für Heizungsbauer Tobias Scherner rentiert es sich zum Beispiel nicht, überschüssige Ware an den Großhändler zurückzuschicken. Entweder sie wird nicht zurückgenommen oder der Händler verlangt eine Rücknahmegebühr von bis zu 30 Prozent. "Wenn ich es über 'materialrest24.de' verkaufe, zahle ich vielleicht nur zehn Prozent drauf und habe noch einer Kollegin oder einem Kollegen geholfen", erklärt der Oberpfälzer Unternehmer.

In letzter Zeit kauft er sogar mehr über die Plattform ein, als er verkauft. Die Lager in seinem Handwerksbetrieb sind zwar bis oben hin gefüllt, doch er kann oftmals seine Projekte nicht abschließen, weil ihm Einzelteile fehlen. Und genau da hilft ihm die Idee von Dachdecker Simon Schlögl.