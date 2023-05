Gebirgsschützen begehen Patronatstag in Gmund am Tegernsee

Es ist ihr höchster Feiertag: der erste Sonntag im Mai. Da treffen sich sich rund 4.000 Bayerische Gebirgsschützen zum jährlichen Patronatstag. Diesmal wird er in Gmund gefeiert.

Die Kulisse könnte nicht malerischer sein: der Tegernsee, die Berge und ein Gottesdienst unter freiem Himmel. Zudem wird ein prächtiger Festzug durch den Ort führen. Gäste und Zuschauer bekommen Bayern aus dem Bilderbuch zu sehen.

Zwei Jahre Vorbereitung für Patronatstag

So ein Großereignis ist allerdings auch eine logistische Herausforderung. Zwei Jahre dauern in der Regel die Vorbereitungen auf den Patronatstag der Bayerischen Gebirgsschützen. In Gmund war man froh, dass viele Ehrenamtliche mithelfen, darunter Trachtenvereine, Landjugend und Veteranen.

Jahrhundertelange Geschichte der Gebirgsschützen

Die Geschichte der Bayerischen Gebirgsschützen reicht bis ins Mittelalter zurück. Zur Landesverteidigung wurden einst wehrhafte Bauern und Bürger abkommandiert. Später bildeten sich dann in vielen Orten Bayerns – besonders entlang der Alpenkette – eigene Kompanien. Von Reichenhall bis Garmisch.

Gmunder Kompanie seit genau 400 Jahren

Auch in Gmund am Tegernsee wurde eine Kompanie gegründet, und zwar 1623. Also vor genau 400 Jahren. Und sie blieb auch dann noch bestehen – als eine der wenigen – als man anno 1869 fast alle Verbände in die Bayerische Armee überführte. Der Grund: Die Gmunder Gebirgsschützen waren privatrechtlich organisiert und können damit auf eine durchgehende Geschichte zurückblicken.

Später haben sich nach und nach die Kompanien wiedergegründet, insgesamt zählen jetzt 47 Kompanien zum Bund der Bayerischen Gebirgsschützen. Heute verteidigen die Gebirgsschützen nicht mehr ihre Heimat gegen Angreifer, sondern setzen sich für Brauchtum und Tradition ein.

Weltlicher Schutzherr ist der Ministerpräsident

Den Patronatstag, das Fest der Patrone Bavaria, gibt es seit 1971. Schutzpatronin ist die Gottesmutter Maria. Als weltlicher Schutzherr fungiert traditionell der Bayerische Ministerpräsident.

Markus Söder hat sich zum Festtag ebenso angemeldet, wie zahlreiche weitere Ehrengäste: darunter Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Dazu werden an diesem Wochenende Tausende Zuschauer erwartet. Denn: Gefeiert wird in Gmund schon seit Freitagabend. Ihr 400-jähriges Jubiläum will die Gebirgsschützenkompanie Gmund eben gebührend zelebrieren.