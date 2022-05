Bayerische Gebirgsschützen feiern Patronatstag im Chiemgau

Hubert Stein ist der Hauptmann der Königlich-Bayerischen Gebirgsschützen-Kompanie Aschau. Er hat kurz vor dem großen Tag alle Hände voll zu tun. Der Auftrag, das Fest zu organisieren, kam ziemlich kurzfristig. "Normal braucht man zwei Jahre, um das gut vorzubereiten", sagt er. "Aber wir schaffen das schon." Es sei auf jeden Fall eine große Ehre, nach zwei Jahren Stillstand in Aschau den Patronatstag für die 47 Kompanien ausführen zu dürfen.

Heimattreue und Kameradschaft

Die Mutter Gottes wird von den Schützen als "Patrona Bavariae" besonders verehrt. Herzog Maximilian I. hatte um das Jahr 1600 herum die Marienverehrung zum Staatsprogramm gemacht. Auf den Fahnen seiner Armee war ein Bildnis der Madonna eingestickt. Den Gebirgsschützen bedeutet die bayerische Geschichte sehr viel. Aus ihren Traditionslinien ziehen sie Ideale wie Heimattreue, Kameradschaft und wehrhaftes Brauchtum, die für die Männer auch heute noch aktuell sind. Ideale, die – wie sie es sehen – durch die aktuellen Ereignisse wie den Krieg in der Ukraine an Aktualität gewinnen.

"Die Bereitschaft, sich selbst zu verteidigen, ist wieder gefragt", sagt Landeshauptmann Martin Haberfellner. Der junge Aschauer Hauptmann sieht das genauso. Hubert Stein spürt nach zwei schweren Jahren leichten Aufwind für seine Kompanie. Erst in den vergangenen Wochen seien drei junge Burschen neu hinzugekommen. Die dann auch "Treue zum angestammten christlichen Glauben" und "Treue zur bayerischen Heimat" bekunden werden. Ungewohnte Worte für viele Menschen in der heutigen Zeit, für rund 12.000 Gebirgsschützen in Bayern aber gelebte Tradition.