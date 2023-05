Flashmob für mehr Inklusion: UN-Zug rollt durch Nürnberg

Trommeln und Tanzen für mehr Inklusion. Vor der Nürnberger Lorenzkirche bewegen sich am frühen Samstagnachmittag zwischen 400 und 500 Menschen gleichmäßig zur Musik. Sie alle eint ein Anliegen: Sie fordern mehr Teilhabe an der Gesellschaft.

Die Forderung: "Zukunft barrierefrei gestalten"

"Zukunft barrierefrei gestalten" steht auf den grünen T-Shirts, die extra für den großen Aktionstag angefertigt worden sind. Bereits zum dritten Mal werde der sogenannte UN-Zug veranstaltet, erklärt Renate Serwatzy. Sie ist eine der Organisatoren und Mitglied im Nürnberger Behindertenrat. Zahlreiche Einrichtungen der Behindertenarbeit beteiligen sich an der Aktion – darunter beispielsweise die Lebenshilfe, die Noris Inklusion, der Landesverband Bayern der Gehörlosen und die Rummelsberger Diakonie. Gemeinsam ziehen die Menschen begleitet von Trommelmusik durch die Nürnberger Innenstadt zum Jakobsplatz. Dort gibt es ein großes Inklusionsfest .

Der Schwerpunkt: Teilhabe im Sport

Das Inklusionsfest steht heuer unter dem Motto: "UN-Zug 2023 – Für mehr Inklusion in Gesellschaft, Sport und Politik". Schwerpunktmäßig liege der Fokus der Veranstaltung auf dem Thema Sport, heißt es von Veranstalterseite. Finden doch vom 17. bis 25. Juni die Special Olympics World Games in Berlin statt. Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten an. Eine Premiere in Deutschland! Und Nürnberg ist bei diesem Großereignis auch dabei: als Gastgeberstadt für die Teilnehmenden aus Österreich. Im Rahmen des Host Town Programms erwartet die österreichische Delegation mit rund 130 Personen ein buntes Programm in der Stadt der Menschenrechte.