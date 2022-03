Gaspreis-Explosion: Energieintensive Unternehmen vor dem Aus

Gelingt es, die bayerischen Gasspeicher aufzufüllen?

Entscheidend wird auch sein, ob es gelingt, wie bisher üblich die Gasspeicher im Frühjahr und Sommer so weit aufzufüllen, dass im Winter genügend Vorräte vorhanden sind. Rund 20 Kilometer südöstlich von München, in Wolfersberg im Landkreis Ebersberg, liegt einer der wichtigsten Orte für Bayerns Energieversorgung. Allein dieser Speicher hier kann ein Jahr lang rund 300.000 Haushalte versorgen. Vorrausetzung dafür: volle Speicher! Aktuell beträgt der Füllstand in Wolfersberg 16 Prozent. Nach dem Winter durchaus normal. Nur, was wenn hier im Sommer nicht genügend nachkommt? Derzeit laufen die Lieferungen aus Russland weiter planmäßig. Doch so ein Gasspeicher braucht rund 150 Tage, also etwa fünf Monate, bis er gefüllt ist. Sollte es in den nächsten Wochen zu einem Stopp der Gaslieferungen aus Russland kommen, wäre der Gasspeicher in Wolfersberg nur zu einem kleinen Teil gefüllt.

Gasspeicher in Niedersachsen bewusst nicht befüllt?

Der größte Gasspeicher Deutschlands steht in Rheden im Landkreis Diepholz in Niedersachsen. Mit dem Inhalt ließen sich laut Betreiber rund zwei Millionen Einfamilienhäuser ein ganzes Jahr lang versorgen. Das Problem: Der Speicher ist praktisch leer. Und das schon seit Monaten. Betrieben wird der Gasspeicher seit 2015 von einer Tochterfirma des russischen Staatskonzerns Gazprom. Für Energiemarkt-Experte Fabian Huneke von der Agentur Energy Brainpool sind die niedrigen Werte kein Zufall. Andere Betreiber hätten ihre Gasspeicher nach dem letzten Winter wie üblich wieder aufgefüllt. Nur die Gazprom-Tochter nicht. Das sei "ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das bewusst herbeigeführt worden ist."

Energieexperte: Bundesregierung naiv gewesen

Üblicherweise füllen die Betreiber zwischen Frühjahr und Herbst die Speicher auf. Dann ist das Gas billiger. Im Winter, wenn die Preise üblicherweise steigen, wird das gespeicherte Gas bei Bedarf eingesetzt. Die Füllstände sind öffentlich einsehbar. Aus der Statistik geht hervor: Der Füllstand bleibt im Speicher der Gazprom-Tochter in Rehden von April 2021 an weitgehend auf dem gleichen, niedrigen Niveau. Das bedeutet: Bereits vor knapp einem Jahr wurde allem Anschein nach die Entscheidung getroffen, fast gar nicht nachzufüllen.

Aus Sicht von Huneke war es ein Fehler, dem Konzern Gazprom ein solches Kernstück der Infrastruktur der deutschen Gasversorgung zu überlassen. "Aus der heutigen Perspektive war es sehr naiv zu glauben, dass Gazprom ein ganz normales, marktwirtschaftlich rational agierendes Energieversorgungsunternehmen auf dem europäischen Umfeld sein könnte." Die deutsche Gazprom-Tochterfirma "astora", die den Speicher betreibt, schreibt auf Anfrage der Politikmagazine Kontrovers und report München, "die Schwankungen der Füllstände" seien "von der Marktsituation und Temperatur abhängig". Und weiter: "Die Entscheidung über Ein- und Ausspeichermengen liegt nur bei den Kunden (u.a. Lieferanten von Erdgas), die die Kapazitäten bei Speicherbetreibern gebucht haben."

Gesetz zu nationaler Gasreserve geplant

Die Bundesregierung will nun per Gesetz dafür sorgen, dass die Füllstände in den Gasspeichern zum Winteranfang bei über 90 Prozent liegen müssen. Damit das bis zum kommenden Winter greift, müsste das Einspeichern aber in wenigen Wochen beginnen. Fabian Huneke von Energy Brainpool rechnet aufgrund der Lage in der Ukraine damit, dass es im kommenden Winter kalt werden könnte. Und zwar in deutschen Wohnzimmern. Er geht davon aus, "dass wir tatsächlich ein Grad runterdrehen müssen, was die Raumtemperatur anbelangt. Kürzer duschen und ab und zu mal kalt duschen. Das ist ein Szenario, das hätte ich vor einigen Wochen noch für unmöglich gehalten. Und jetzt halte ich das für zumindest möglich."