Gasmangel und Dürre verschärfen die Lage im Zuckergeschäft

Das Unternehmen Südzucker erwartet in diesem Jahr lediglich eine durchschnittliche Ernte aus den Anbaugebieten rund um Rain am Lech im Landkreis Donau-Ries. Vergleichsweise gut sei die Ernte dort nur wegen der hohen Bodenqualität. Anderswo - in Franken zum Beispiel - wo es viel trockener war, sieht es schlechter aus.

Südzucker will bei Gasknappheit auf Heizöl umsteigen

Aber noch ein anderes Thema bereitet Südzucker Sorgen: die hohen Gaspreise. Die Energieknappheit stellt auch das Südzucker-Werk in Rain am Lech vor Herausforderungen. Dort kommt vielfach Gas zum Einsatz, um die süßen Rüben zu verarbeiten - jährlich bis zu 250.000 Tonnen von etwa 3.000 Landwirten.

Jetzt wolle man die Voraussetzungen dafür schaffen, bei Gasknappheit auf Heizöl umzusteigen, so ein Unternehmenssprecher. Dafür brauche man aber noch Genehmigungen. Außerdem fehle es an Infrastruktur zum Annehmen und Lagern des Heizöls.

Zucker: Hoffen auf Vorzug bei Gaslieferung

Die Lebensmittelindustrie betrachtet Zucker als Grundnahrungsmittel. Bei Südzucker in Rain am Lech hofft man daher, bei Gaslieferungen bevorzugt zu werden. Trotzdem müsse man gerüstet sein für den Fall, dass doch nicht genug Gas da sei. Deshalb versuchen jetzt alle Südzucker-Standorte, die Versorgung mit anderen Energieträgern sicherzustellen, erklärt ein Unternehmenssprecher.

Zuckerrüben in Bayern unterschiedlich weit entwickelt

Nicht ganz einfach sei es heuer, den Termin für den Beginn der Zuckerrübenkampagne, also den Start der Verarbeitung in Rain am Lech, zu bestimmen, so Südzucker. Der Entwicklungsstand der Rüben sei nämlich unter anderem wegen des unterschiedlichen Niederschlags bayernweit unterdurchschnittlich. Deshalb könne man jetzt noch nicht sagen, wann die Kampagne beginne. In der Regel geht es in der ersten oder zweiten Septemberwoche los, so der Südzucker-Sprecher. Die Kampagne dauert bis Januar.