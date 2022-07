Fünf Jahre nach Brand: Tag der Offenen Tür im Dillinger Rathaus

"Wenn das Rathaus brennt, dann ist das ein Stück weit, als wenn Dein eigenes Haus brennt", sagt der sichtlich erschöpfte und mitgenommene Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz am Abend des 26. Juli 2017. Schon bei der Fahrt in Richtung Rathaus hatte er die Rauchwolke über der Königsstraße gesehen, sie hat auch viele Schaulustige an diesem Abend in die Innenstadt gezogen.

Keine Verletzten – Gemälde gerettet

Das wichtigste sei doch, dass niemand verletzt wurde: Das betont Oberbürgermeister Frank Kunz auch heute, fünf Jahre nach dem Brand. Am Abend des 26. Juli war lange Zeit ungewiss, ob sich noch Personen in dem lichterloh brennenden 500 Jahre alten Gebäude befanden. Eigentlich hätte an diesem Abend der Stadtentwicklungsausschuss tagen sollen. Einige Stadträte befanden sich auch bereits im Sitzungssaal, als der Brand bemerkt wurde. Geistesgegenwärtig hingen sie noch ein vierteiliges Gemälde ab und retteten die Bilder mit der Dillinger Stadtgeschichte ins Freie. "Dabei brannte es schon im Stockwerk über ihnen", sagt Oberbürgermeister Frank Kunz, "das war eine tolle Leistung". Die Bilder hätten den Brand nicht überstanden. Die drei Fahnen in einem Fahnenständer vor dem Saal blieben – wie durch ein Wunder – fast unbeschadet. Während um sie herum alles in Schutt und Asche lag, trotzten sie dem Feuer.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Ansonsten aber brannte das historische Gebäude bis auf die Grundmauern aus. Oberbürgermeister Frank Kunz ist selber bei der Feuerwehr, hat aktiv beim Löschen geholfen. Den Feuerwehrleuten ist es zu verdanken, dass das Unglück nicht noch größere Ausmaße angenommen hat: Nur eine Armlänge entfernt vom historischen Dillinger Rathaus steht ein weiteres Gebäude, hier ist die Verwaltung untergebracht. Das zu retten, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, darauf hat die Feuerwehr an dem Abend ihren Fokus gelegt. Und es gelang. Von außen und innen wurde an den neuralgischen Punkten gelöscht. So schafften die Feuerwehren aus dem gesamten Umkreis es gemeinsam, zumindest den Verwaltungstrakt des Rathauses zu retten, weshalb die Dienstgeschäfte schon wenige Tage nach dem Brand wiederaufgenommen werden konnten. Man geht davon aus, dass das Feuer wegen eines technischen Defekts im Dachstuhl ausgebrochen ist.